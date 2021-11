Larreta: “Un chico puede votar a los 16 años pero no es punible, ahí hay una contradicción”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo referencia a la baja de la edad de imputabilidad y aseguró que es “contradictorio” que un adolescente pueda votar a los 16 años “pero no es punible” para delitos.

“Con menores para mí no es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial. Tiene que ver con la educación pero con que haya instituciones, con los temas sociales, con que hay menores que matan gente”, destacó Rodríguez Larreta en diálogo con el periodista Ignacio Otero para Radio Metro.

Y agregó: “Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible. Capaz no lo es de la misma manera que un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible”.

El jefe de Gobierno porteño destacó que los menores no deben tener la punibilidad de un adulto, pero afirmó que están en condiciones de cumplir penas por delitos cometidos.

En la misma línea, definió las declaraciones del candidato liberal José Luis Espert para Radio Rivadavia como “simplificaciones efectistas” y “títulos para el diario”.

Para Larreta, la inseguridad debe combatirse con un plan que potencie el número de policías efectivos en las calles, con mayor equipamiento y con más desarrollo tecnológico e instalación de cámaras de seguridad.

“En la ciudad redujimos los delitos, incluso los más difíciles como los robos de motochorros. Se puede mejorar, pero hace falta un plan”, sostuvo, y manifestó la centralidad de efectuar un cambio en el Código de Procedimiento Penal que habilita las excarcelaciones, y “hace eternos los juicios”.

“Hoy más que un tema de penas es una cuestión de rapidez y de que no haya artilugios”, indicó el mandatario porteño.

Por otra parte, el líder de la oposición sostuvo que “no hay una solución mágica” para combatir la inflación, y aseguró que debe diseñarse un plan económico que garantice previsibilidad en el tiempo.

“Necesitamos producir y exportar más, habría que duplicar la exportación de carne para generar más trabajo, y promover la competencia en todos los sectores para mejorar los precios”, manifestó.

Durante el último tramo de la campaña electoral, y con el gobierno en el eje de la tormenta, Rodríguez Larreta manifestó que “no hay razones” para que la gente “cambie el voto de las PASO”.

“Las razones por las cuales ganamos las PASO están intactas”, afirmó, y agregó: “La gente está harta de la inseguridad, la inflación, la falta de laburo, harta de que los chicos hayan estado sin clases”.

En la misma línea calificó como “falta de respeto” apelar a revertir una elección a través de lo que se denomina como clientelismo.

“Creer que vas a cambiar el voto regalando una heladera o un viaje de egresados es una falta de respeto enorme”, sostuvo.

A la vez, se mostró optimista de cara a las generales del domingo tras argumentar que “la gente está harta de este Gobierno”.

“La gente quiere un cambio, y en nuestro caso, hicimos las autocríticas necesarias. Mauricio (Macri) las ha hecho, ha dicho que no se alcanzaron las expectativas de la gente en lo económico, y creo que debemos intentar algo distinto de lo que venimos haciendo”, enfatizó.

Para el jefe de Gobierno porteño hace falta terminar con la grieta, y apelar a la construcción de consensos políticos para diseñar “un plan” que se sostenga en el tiempo.

“No puede ser que cada presidente nuevo sea más un fundador que un presidente, no hay manera de construir así”, afirmó.

Por último, aseguró que Juntos tiene expectativas para gobernar en el 2023, y vaticinó que el candidato a presidente será elegido por la sociedad a través de una PASO.

“Sea quien sea el candidato, lo va a elegir la gente a través de una PASO como eligió en 17 provincias en esta elección. Para 2023 va a ser lo mismo, para el cargo de presidente y otros”, concluyó.