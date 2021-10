Lanzan un tratamiento obligatorio para hombres que ejercen violencia

Mediante un acuerdo entre la Corte de Justicia y el Ministerio de Desarrollo Humano, en la primera etapa, participarán 20 hombres. Los encuentros para rehabilitar a los hombres que ejercieron violencia se realizarán en el Centro Cívico y esta a cargo de profesiones que fueron capacitados especialmente para ese abordaje.

En la Corte de Justicia, se firmó un convenio marco de cooperación con el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social para la implementación de un dispositivo psico- socio-educativo para varones que ejercen violencia por motivos de género.

En esta primera etapa serán 20 hombres los que comenzarán con el abordaje que estará a cargo de profesionales especializados de la Dirección de la Mujer.

La modalidad de trabajo será mediante grupos de ayuda mutua. En esta primera parte los varones que comenzarán con su tratamiento serán derivados de la Justicia Civil o Penal, según lo que explicó la Dra Adriana Ginestar, titular de la Dirección de la Mujer.

Las entrevistas se realizarán en el Centro Cívico para no generar ningún encuentro entre quienes denuncian que son víctimas de violencia y quienes en este caso, están denunciados como quienes la ejercen.

El abordaje comienza con entrevistas de admisión y se forman dos grupos de 10 personas. Los encuentros se realizarán en forma presencial. Se ha conformado un nuevo equipo para coordinar este dispositivo. Se trata de un psicólogo y de una asistente social, que se capacitaron durante 3 meses.

El tratamiento que será obligatorio tendrá como duración 7 meses.

Este dispositivo se implementa a partir del programa nacional Generar que es del Ministerio de las Mujeres de la Nación. Este plan ha llegado para quedarse en San Juan por una decisión de gobierno. El principal objetivo es seguir protegiendo a las mujeres de los varones para que estos terminen de ejercer violencia contra ellas y evitar estas conductas de ejercer violencia por motivos de género.

Tratamiento obligatorio

La firma del convenio estuvo a cargo del presidente de la Corte de Justicia, Dr. Daniel Olivares Yapur y del Ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay.

El magistrado resaltó la trascendencia del acuerdo en el marco de una política de contención.“Teniendo en cuenta todas las acordadas que ha dictado la Corte en perspectiva de género orientada en este caso particular al tratamiento de aquellas personas que ejercen violencia, porque no podemos tan solo darle contención y tratamiento a la víctima sino que entedemos que es una obligación social del estado y por eso en este caso dos poderes se ponen de acuerdo y firman un convenio”.

Destacó que: “con esto trataremos de rehabilitar a toda persona, que no solamente tiene que cumplir con las prerrogativas correspondientes al delito, sino que tiene que ser rescatada para que termine con este tipo de conductas tan flagelantes para toda la sociedad con un tratamiento obligatorio”.

El ministro Fabián Aballay señaló que “esta es una acción realmente importante. Hoy queremos generar una acción mediante la que nos comprometemos a trabajar y generar este espacio para atender al agresor a través de este dispositivo desde el área de la Dirección de la Mujer ya que es una temática muy sensible en nuestra sociedad”.

EN CASI 10 MESES, 6.500 DENUNCIAS

La titular de la Dirección de la Mujer afirmó que en lo que va del año se ha registrado una gran cantidad de denuncias de violencia intrafamiliar y de género.

Desde enero hasta hoy (por ayer) se han recibido 6.500 denuncias con un promedio de 20 a 30 por día, según indicó. La funcionaria resaltó la puesta en marcha de este nuevo dispositivo psico- socio-educativo para varones que ejercen violencia por motivos de género. “En un paso muy importante atender y rehabilitar a los varones, porque se ha visto que en todas las denuncias, las mujeres siempre son las víctimas. Este abordaje que se hará con el agresor servirá para no haya mas violencia con sus exparejas o con las que formen con otras mujeres”, dijo.