Lanata contó detalles de su boda. El conductor anticipó nuevos detalles de la celebración de su casamiento con Elba Marcovecchio, que tendrá lugar este sábado por la noche.

Este sábado, Jorge Lanata tendrá su esperada boda y el conductor anticipó nuevos detalles, como la balada rockera que eligió su pareja para el momento de la entrada y las frases que grabaron en los anillos.

Durante el pase con el programa de Eduardo Feinmann, Jorge Lanata anticipo que los novios harán su ingreso mientras suene la balada de Metallica Nothing Else Matters (Nada más importa).

Por otro lado, Lanata dijo que no sabe si Elba Marcovecchio cumplirá con algunas tradiciones de casamiento como tirar el ramo u ofrecer sus ligas. “Sí, va a haber arroz cuando salgamos. Y ya tenemos tres o cuatro canciones que elegimos entre los dos. En realidad la primera la eligió Elba, es un tema lento de Metallica”, detalló el conductor.

Luego Jorge Lanata agregó: “Después hay una versión de J. S. Bach de Pablo Casals en cello que es muy linda, y un tema de Ed Sheeran que se llama Photograph”.

En cuanto a las palabras que dirán en la ceremonia, el periodista remarcó: “Me pidieron que escriba algo sobre ella y a ella algo sobre mi, no para leerlo textual; no sé qué escribió ella y yo no sé lo que dirá sobre mí”. A su vez, Lanata contó que los anillos tienen escrito por dentro la frase: “Amor sin miedo”.

El legendario comunicador además contó que no está nervioso, aunque reconoce que los festejos no le gustan para nada. “Yo odio las fiestas, me pone fóbico lo de las fiestas, pero voy a tratar de llegar temprano”, apuntó.

También Jorge Lanata aclaró que pasará luego de la noche de casamiento. “Ya conté que no hay noche de bodas ni luna de miel, la otra semana me voy a Miami a grabar, haré el programa desde allá. Tal vez a fin de año nos vamos de vacaciones”, explicó.

A tono con su desgano por las fiestas, Lanata contó: “Yo creo que los invitados van a bailar, que hagan lo que quieran. Algunos se van a quedar en un hotel en las inmediaciones, así que van a llegar arrastrados. No es tan lejos de la Ciudad, estás a una hora en auto, pero si están en pedo mejor que se queden por allá”.