La VW Amarok se renueva

Se presentó a nivel global la segunda generación de la pick up mediana alemana. No estará disponible en la Argentina y sólo habrá un restyling del actual modelo en nuestro país.

Volkswagen presentó la nueva generación de la Amarok, la pick up que compite en el segmento Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10, Nissan Frontier, Renault Alaskan y Mitsubishi L200, entre otros.

A diferencia de la Amarok I que fue un desarrollo completo de “Volkswagen vehículos comerciales” en Alemania y Argentina, la nueva Amarok II fue creada por Ford sobre la base de la nueva Ranger y se producirá en Sudáfrica. Volkswagen se encargó del diseño para que no sea igual a la nueva Ranger, sin embargo, la plataforma, mecánica, transmisiones y componentes básicos corrieron por cuenta de Ford en base de una alianza que ambas marcas poseen y que incluyen una sinergia entre vehículos comerciales y eléctricos. El modelo estará disponible en distintos mercados del mundo, pero no en Argentina ni en Brasil por el momento.

La Amarok 2023 muestra novedades en términos de diseño, plataforma, motorización y equipamiento. Con 5,35 metros de largo es casi 10 centímetros más larga que su predecesora y aumentó la distancia entre ejes en 17, 3 centímetros lo que la vuelve más espaciosa, sobre todo, en la segunda línea de asientos para la doble cabina.

Sus capacidades todoterreno mejorarán, tendrá tracción en las 4 ruedas como equipamiento estándar y mejora en la profundidad de vadeo. En cuanto a la capacidad de carga contará con 1.16 toneladas y tendrá accesorios como tapas rígidas, que buscan un mayor confort para usos no laborales que la puedan convertir en una SUV con caja.

El interior mejora en cuanto a la tecnología. Viene con un instrumental digital de 8 o 12 pulgadas según la versión con una pantalla táctil de 12 pulgadas para el infoentretenimiento con varios botones físicos que se combinarán con los digitales.

Viene con cinco motorizaciones disponibles según el país, incluyendo un renovado V6 de 2.3 litros y 302 caballos. Todas las versiones saldrán al mercado con una nueva caja de cambios automática de 10 velocidades y además, habrá disponible según la versión, una caja de cambios automática de 6 velocidades y cajas de cambios manuales de 5 o 6 marchas para varias motorizaciones.

En muchos mercados, la Amarok se suministra con tracción total (4MOTION) de serie. Dependiendo de la región y el motor, habrá dos 4MOTION diferentes: uno con tracción total seleccionable según la situación dada y otro con el sistema de tracción total permanente.

La nueva generación contará, además, con más de 20 sistemas de asistencia a la conducción, entre los que se destacarán el control de velocidad crucero adaptativo y el lector de señales de tránsito.