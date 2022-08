“La voy a acribillar primero y después me voy a pegar un tiro”: la amenaza de un sanjuanino a su ex

Le envió a la madre de su ex una serie de amenazantes audios donde le decías que iba a matar a la mujer.

Condenaron a Julio Gustavo Arias por una serie de terribles amenazas a su ex. Según indicaron las fuentes judiciales, el hombre está separado hace 4 años de la víctima. Según fuentes judiciales, la denunciante mantuvo con el imputado una relación de pareja durante 25 años y tienen 5 hijos en común.

La mujer contó en la justicia que la relación con Arias siempre fue conflictiva y que recibía agresiones verbales y físicas. Ahora bien, el 20 de marzo pasado, alrededor de las 14, la denunciante se encontraba en su domicilio junto a su hija cuando recibió un mensaje de WhatsApp de parte de su nuera, quien le preguntaba si había pasado algo con Julio, su hijo.

La mujer le respondió que no sabía nada, que no tiene contacto de ningún tipo con él, y posteriormente la nuera le manifestó que su hijo le había mandado unos audios para que se los reenviara a ella.

Las aberrantes amenazas

Audio 1: “Mira reenvíale el audio, decile que tiene dos opciones o se toma el palo, se va hacer las cochinadas con la pendeja cul… de hija que tiene (…), que no se vayan a mandar una cagada estos otros por culpa de ella porque me voy a cruzar a la casa y donde la enganche le voy a descargar el revólver (…), hacele escuchar el audio, que no le vaya a pasar nada a los pendejos por culpa de esa, porque la voy a acribillar, en la caj… le voy a pegar los tiros, le voy a descargar la pistola en la caj… por p…”.

Audio 2: “La maldad que está haciendo esta p… que la pague ella, no los pendejos (…), trece tiros tengo para ella, (…) tiene la fiebre amarilla así decile, y que vaya y me denuncie que trate de denunciarme y que me agarren porque la voy acribillar (…), asique que se fije lo que está haciendo”.

Audio 3: “Ahí va a ver si se va a burlar de mÍ y de los pendejos la sucia [email protected] (…) que haga bien las cosas, que se tome el palo (…) Tiene esa dos opciones sino que se prepare porque la voy acribillar”.

Audio 4: “Y decile que si sabe quién la anda siguiendo, (…) y que agradezca que tenía dos balas en la pistola sino sabés que ya no estaría acá (…) Y yo tampoco la pienso pagar, porque la voy acribillar primero y después me voy a pegar un tiro yo no la voy a pagar, por la sucia esa si no vale un centavo”.

Audio 5: “Y también decile que (…)., me toca los pendejos y la mato. Que escuche los audios, que escuche todo”.

Audio 6: “Ahora he dejado todo preparado, he dejado todo listo, tengo el cargador lleno por si me la mando, ya la tengo asegurada, (…) le voy a dar los cuetazos, se va a morir desangrada, cosa que salga en el diario que murió por p...”.

Audio 7: “Avísame cuando le mandes los audios”.

Por estos audios, el hombre fue denunciado. Le impusieron una prohibición de comunicación y actos molestos o perturbadores. Sin embargo, el 16 de abril, la víctima denunció que su expareja volvió a molestarla, esta vez con mensajes de texto en los que le manifestó:

“Quiero que te vayas de la casa y llevate todo, no necesito nada tuyo, hasta el lunes te espero”.

Por otro lado, el 21 de julio pasado, a eso de las 21.30, en momentos que la víctima se encontraba en su domicilio con una amiga y uno de sus hijos, se cruzó Arias (vive enfrente) y desde afuera comenzó a gritarle “Hija de p… que se vaya la roñosa de Gabriela, le voy a romper el auto”. Cuando la denunciante salió, el hombre se retiró.

Pero eso no es todo, el 17 de julio, la mujer salió con unas amigas y cuando regresó a su casa, aproximadamente a las 3.45, recibió un mensaje por Whatsapp de Arias, en el que le decía:

“A esta hora llejás, y el Ramoncito donde lo dejaste, tratá de esconderlo bien… ya lo vieron 2 veces preguntando por mí, lo que me pase ya los pendejos se ve quien los mandó.. mañana vamos a hablar sobre este tema, yo no quiero poner en riesgo la vida de mis hijos por tus caprichos”.

Por último, el 27 de julio, cuando Arias se presentó en la casa de su ex y luego de insultarla le exhibió un arma de fuego que llevaba adentro de la campera. La víctima dijo que era una pistola similar a la de la Policía, de color oscuro, tenía cargador colocado, desconocía si tenía proyectiles en su interior.

La mujer volvió a denunciarlo. Arias le mandó por medio de una vecina, audios donde le manifestaba que en cualquier momento se iba a “mandar una cagada”, refiriéndose a la denunciante.

Este martes, lo condenaron, pero el hombre no irá preso, porque la pena es condicional, durante 1 año. Los delitos por los que fue castigado son amenazas y desobediencia a una orden judicial. Durante el término de la condena, Arias debe cumplir ciertas medidas como abstenerse del uso de estupefacientes y del consumo en forma abusiva de bebidas alcohólicas, no acercarse a la víctima ni realizar actos turbatorios hacia su persona, dijeron fuentes judiciales.