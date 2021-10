La verdad de la salida de Jorge Rial de América TV

La conductora reveló qué le produjo la salida del emblemático conductor de la señal meses atrás y su desvinculación total del canal.

Afines de mayo, Jorge Rial anunció en vivo su renuncia a TV Nostra y, por consiguiente, rompió la relación con América TV después de 20 años. En este sentido, muchos famosos opinaron sobre la desvinculación del conductor pero hasta el momento, su colega, Pamela David, no había hablado al respecto. No obstante, después de varios meses, confesó lo que sintió con su salida.

Fue en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio), donde la conductora de La ruleta de tus sueños (América) expresó por primera vez lo que le produjo la partida del emblemático conductor de “Intrusos”.

“No voy a hablar de otros programas porque me parece espantoso, se hacen grandes apuestas y por supuesto, son diferentes los casos. Jorge no se sentía bien y priorizó su salud y me parece perfecto tomar esa decisión. Si lo puede hacer bárbaro”, comenzó diciendo Pamela.

Siguiendo la misma línea, continuó con su relato: “Claro que su salida me sorprendió pero no me animo a opinar porque cada uno tiene sus motivos y se respetan”. Y agregó: “No es fácil tomar una decisión así y no quiero hablar con liviandad de una decisión muy masticada”.

Por último, para dar cierre al tema, la presentadora expresó: “Me niego a meterle el dedo en la llaga a alguien que puede afectarle. Ni siquiera sé qué le pasó”.

Cómo quedó la relación de Jorge Rial con América TV

Si bien las malas lenguas decían que la relación no venía bien desde hace un tiempo, más tarde, con el visto bueno para emprender el nuevo proyecto que tenía en mente el conductor, todo parecía encaminarse. Sin embargo, la inesperada baja de Rial de TV Nostra, debido al bajo rating, que además significó el final del ciclo para sus integrantes, quienes se enteraron apenas un par de horas antes que se quedaban sin trabajo, supuso una grieta aun más profunda entre el periodista y el canal.

De hecho, la misma quedó en evidencia con el mensaje que publicó Jorge Rial en ese entonces tras reincidir contrato con el canal que comanda Liliana Parodi.

«Hoy firmé mi rescisión con @AmericaTV», anuncio el ex conductor de Intrusos el pasado 29 de julio. Y para dejar en claro cómo terminaba la relación con la emisora, señaló: «20 años de dejar todo resumido en cuatro líneas».

Qué dijo Jorge Rial en el final de TV Nostra

«TV Nostra, una apuesta personal creyendo que las circunstancias daban para meterse en un programa más distendido o metiéndose en política, pero no lo logramos, no lo logré en realidad porque es responsabilidad absolutamente mía”, dijo Rial tiempo atrás al anunciar su renuncia al ciclo.

«Intentamos el debate con normalidad. Me equivoqué personalmente y creí saberlo todo. Soy parte de la industria de la televisión y hay que reconocer errores. Fue un error mío», señaló. «Los números no eran los que esperábamos, pero eran parte de una normalidad en la que la televisión hay canales que miden 2 o 3 puntos», indicó Rial frente al bajo rating que mantuvo tras el primer envío, que fue el 5 de abril.

«Podría poner mil excusas, pero no hay culpas. Es responsabilidad mía, un tema personal», insistió. «No fue una decisión del canal, al contrario, fue una decisión que tomé en soledad, y sé que abro una puerta al infierno con esto».