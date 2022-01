La venta de autos usados descendió un 4,4% en SJ. Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA) se vendieron el año pasado en el país, casi un 13 % más que durante el 2020.

De acuerdo al último informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en 2021 se vendieron 1.689.722 vehículos usados, un 12,78 por ciento más que en el mismo período de 2020, cuando se transfirieron 1.498.239 unidades). Nuevamente el Volkswagen Gol fue el modelo más elegido de la Argentina.

San Juan fue una de las tres provincias que experimentaron descensos en la comercialización de usados, junto a Catamarca y Mendoza.

San Juan, tuvo el año pasado la mayor caída del país, en la venta de autos usados. Fue del 4,45%, en Catamarca 3,23% y en Mendoza 1,54%.

El informe de la cámara sectorial, remarcó que las provincias en donde subió la venta de usados a lo largo del año pasado, fueron CABA, con un aumento del 33,33%, Tierra del Fuego donde subió 29,54% y

La Rioja, con 25,71% más de autos usados vendidos que en 2020.

También mejoraron las ventas en agencias de Jujuy: 22,68%,

Santa Cruz: 22,37%, Chubut: 19,67%, Buenos Aires: 16,85%,

San Luis: 15,21%, Neuquén: 13,88%, Santiago del Estero: 13,73%, Salta: 12.92%, Río Negro: 12,27%, Chaco: 11,97%, Corrientes: 10,53%, La Pampa: 8,01%, Formosa: 7,28%, Córdoba: 6,82%, Misiones: 6,51%, Tucumán: 5,94%, Santa Fe: 5,06% y Entre Ríos: 0,40%.

“Terminó otro año muy complicado para el sector de autos usados. Un mercado que si no hubiese sido por la pericia y experiencia de cada uno de los empresarios del rubro, no se habría alcanzado las metas fijadas y muchos hubiesen quedado en el camino, habrían cerrado sus puertas. Tema que el gobierno tiene que valorar”. afirmó Alberto Príncipe, presidente de la CCA. “El mercado creció y prácticamente se vendió la misma cantidad de vehículos que 2019, año antes de la pandemia. Y acá me quiero detener: porque muchos piensan que el volumen de 1.700.000 usados se comercializa entre las agencias y concesionarias de 0km de todo el país. Pero, la realidad es que el 70% se vende por estos medios y el restante 30% entre particulares. Parece mentira que todavía la gente siga comprando de esta última forma”, explicó el directivo.

