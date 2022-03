La UNSJ presentó los programas para incentivar el intercambio cultural internacional

En la mañana de hoy (por ayer), en el Rectorado de la UNSJ, se presentó, en el algunos casos, la reapertura de los programas de Intercambio Cultural para el corriente año, donde se recibirán alumnos y alumnas de otros países que cursarán diferentes carreras que se dictan en la Universidad Nacional de San Juan.

El lanzamiento de los diferentes programas de intercambio cultural, estuvo presidido por el Rector de la UNSJ Tadeo Berenguer. la secretaria de postgrado y Relaciones Internacionales, la licenciada Alicia Maimod, entre otras otras autoridades, como así también la asistencia de algunos alumnos de Colombia y México, que formaran parte del alumnado en distintas carreras universitarias.

Entre los programas de intercambio cultural en el que participan también alumnos universitarios sanjuaninos, siguiendo sus carreras en estos países (Colombia y México) de manera presencial y con otros países de manera virtual, son entre otros los Programas PAME (que es un programa Académico de Movilidad, el PILA (programa de Intercambio Latinoamericano, el IASTE, Interational Association for the Echange of Students for Technichal, el PMI, Programa de Movilidad Internacional, el PERHID, programa Estratégico de Formación se Recursos Humano en Investigación y Desarrollo, el PIESCI, programa de Internacionalización de Educación Superior y Cooperación Internacional y ELSE, Rediseño del Programa de Español como Lengua Segunda y Extranjera y programa de Becas de Idioma.

Actualmente hay 20 los alumnos universitario sanjuaninos que se encuentran cursando sus respectivas en otros países. Se espera que a lo largo del 2022, como ocurre actualmente donde se presentaron a seis alumnos que llegaron especialmente para continuar con sus estudios en la Universidad Nacional de San Juan.