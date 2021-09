“La única realidad es que acá faltan árbitros”

Se defendió Sebastián Preziosa, uno de los jueces señalados por dirigir sin haber superado la prueba física. “No quise rendir, porque no salió nada en el Boletín Oficial y me enteré cuando llegué a entrenar”, agregó.

La Liga Sanjuanina de Fútbol no tiene paz. El lunes saltó una polémica más que envuelve al ente madre. Cuatro árbitros de Primera fueron señalados por el presidente Cuevas y el titular de la Asociación Civil de Árbitros Fabián Vera por dirigir el fin de semana sin haber superado el examen físico.

La falta de árbitros, hizo que la Comisión de Neutrales, designe a aquellos que no hicieron ni superaron la prueba.

Sebastián Preziosa, uno de los árbitros implicados, alzó la voz y a aclaró la situación.

“El martes empezó a circular una foto en un grupo de whatsapp. En la misma el presidente de la Liga Oscar Cuevas y el Secretario Heraldo Vargas firmaban una nota aprobando la prueba física para el jueves. Pero el tema es que el Consejo nunca aprobó esa nota, porque no salió en el Boletín Oficial de los miércoles. Nosotros nos regimos por lo que salé ahí”, sostuvo.

De todas maneras el árbitro se presentó a entrenar como todas las semanas en La Granja, “llegué a las 14.26 y ahí me enteró que había que hacer la prueba. Un grupo fue solo a entrenar, otro no fue, algunos rindieron aprobaron y otros no. Yo no quise rendir, porque entendí que no era oficial. Al menos te tienen que avisar, de manera oficial, 48 horas antes. Hay muchos chicos que trabajan y tienen que cambiar los horarios y cuando hay pruebas hacen todo para poder ir”, continuó Preziosa que pertenece a CASU (Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos).

Cuando un colegiado no pasa el examen físico, “directamente no puede dirigir el fin de semana, ni en la A ni en la B. A no ser que sea necesario por falta de árbitros, y acá la realidad es que faltan árbitros. Por eso la Comisión de Neutrales, la encargada de designarlos, termina a veces convocando a jueces que no pasan la prueba”, sostuvo el juez que arbitró Colón 1-1 Unión.

Los árbitros de la Liga entrenan martes y jueves en La Granja. Después tres veces al año rinden un examen físico en el mismo establecimiento y la Comisión de Neutrales se encarga de supervisar el test.

La prueba consiste en 40 pasadas de 75 metros en 20 segundos con un descanso de 15. En ese relax, los árbitros deben caminar 25 metros para recuperarse.

En la reunión del lunes por la noche, el Consejo de la LSF trató este tema y le tiró la pelota a la Comisión de Neutrales para resuelva la polémica.

DESTACADOS

“Los árbitros deberíamos estar más unidos y dejar las apetencias personales”, pide Preziosa.

“TENEMOS 13 ASPIRANTES A ÁRBITROS”

Sebastián Preziosa, que pertenece a la Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos que comanda Nelson Leiva, sostuvo que en la asociación “tenemos 113 aspirantes a árbitros, es un número muy bueno, ya que en San Juan hacen faltan debido a la gran demanda de torneos que hay”.