La última y trágica victoria de Reutemann en la F1.

Carlos Reutemann llegó al Gran Premio de Bélgica, la quinta carrera de la temporada de 1981 de la Fórmula 1, con grandes expectativas para pelear por el título. El argentino lideraba el campeonato, ya que en las cuatro competencias anteriores había subido al podio, incluido un triunfo en el circuito de Jacarepaguá.

Sin embargo la victoria en el trazado brasileño comenzó a definir el destino del Lole en aquel campeonato de pilotos, que fue el último del santafesino en el circo de la máxima categoría del automovilismo. Ese día, Reutemann desobedeció la orden de su equipo para permitir que su compañero, el australiano Alan Jones, lo pasara y se llevara el triunfo. Esa desobediencia desató una guerra fría entre el argentino y la escudería Williams, que a partir de ese momento le quitó su apoyo.

En Bélgica, a pesar de su tensa relación con el equipo, Reutemann logró el segundo mejor tiempo en la jornada del día viernes, pero heredó de Alan Jones el primer lugar en la clasificación, luego de que el auto de australiano no cumpliera con ciertas pautas reglamentarias.

La alegría del santafesino por el gran trabajo realizado en el circuito de Zolder fue efímera. Al regresar a boxes se enteró que el mecánico de la escudería Osella, Gioavnni Amadeo, de 25 años, a quien atropelló al salir a pista se encontraba internado en grave estado debido a las múltiples fracturas de cráneo que sufrió luego del impacto.

El Lole, finalizada la jornada, declaró en una nota televisiva sobre el accidente: “Me di cuenta que algo raro había pasado y enseguida me detuve y vi al muchacho tirado. El accidente tuvo lugar saliendo de los boxes. Uno de los mecánicos de Osella se bajó del cordón y entre la calle y donde marcan los tiempos todos los mecánicos, se ve que con poca experiencia en un circuito donde hay poco espacio y que no reúne las condiciones reglamentarias de la calle de boxes, una de las piernas de él tocó la rueda delantera y trasera mía, el mecánico cayó y golpeó la cabeza contra el cordón y no está en buenas condiciones. Fue un accidente increíble y la verdad que me tiene muy preocupado”.

Fue tan duro el golpe anímico para el argentino, que en la jornada del sábado no salió a pista, esperando que la salud del mecánico mejorara. La lluvia que cayó ese día sobre el circuito le permitió al Lole mantener la pole position, porque ningún corredor pudo bajar los tiempos del día anterior.

El día de la competencia

En la jornada del domingo, Reutemann fue el más rápido en la tanda libre. A la incertidumbre por la salud del mecánico atropellado, el Lole tuvo que enfrentar más inconvenientes antes de la largada.

Un grupo de pilotos y mecánicos realizó “un piquete” solicitando más seguridad, protesta a la que no se sumó el argentino sosteniendo que “entiendo y apoyo sus pedidos, pero no me parece oportuno el momento de expresarlos, porque antes de largar estamos todos muy tensionados”.

Al reclamo se le sumó otro incidente antes del inicio. Mientras los autos se acomodaban en la grilla de partida, se apagó el motor del Arrows de Ricardo Patrese. Inmediatamente el piloto italiano levantó el brazo indicando que no podría largar, evitando así ser embestido.

Dave Luckett, uno de los mecánicos del equipo, saltó el guardarraíl y entró a la pista para ayudarlo pero los autos comenzaron a acelerar y fue impactado por Siegfried Stohr, el otro piloto de Arrows. Luckett sufrió fracturas en sus piernas pero salvó su vida.

Se realizó una segunda largada, que no fue buena para Reuttemann, que tras errar un cambio quedó relegando rápidamente al cuarto lugar tras ser superado por Didier Pironi, Nelson Piquet y Alan Jones.

El francés rápidamente perdió terreno; Piquet, luego de un roce con Jones, quedó fuera de carrera; en tanto el piloto australiano lideró la carrera hasta la vuelta 19, en donde sufrió un despiste y debió abandonar.

Desde ese momento Reutemann se apoderó de la punta de la competencia hasta la bandera a cuadros, seguido por Jacques Laffite con Ligier y Nigel Mansell con Latus.

El rostro de tristeza que mostró Reutemann en la entrega de premios no solo fue un presagio del destino final del mecánico que atropelló, que falleció al día siguiente, sino también fue un presagio de lo que vivió el resto de la temporada. Sin el apoyo de su equipo, logró solamente dos podios en las diez carreras restantes y perdió el título quedando a un punto del campeón, el brasileño- Nelson Piquet.