La última recorrida de Consenso Ischigualasto fue en la peatonal

Los precandidatos decidieron estar cerca de la gente para culminar sus actividades proselitistas. Fueron a la peatonal entregando sus propuestas al electorado sanjuanino y reafirmaron que el frente “es una verdadera oposición”.

El frente Consenso Ischigualasto, que lleva como precandidato a diputado nacional en primer término al abogado Marcelo Arancibia, cerró la campaña de cara a las PASO del domingo con una caminada en la peatonal sanjuanina donde hablaron con las personas llevando su propuesta y reafirmándose como una “verdadera oposición nacional y provincial”.

Junto a Marcelo estuvieron Susana Ocampo y Facundo Guzmán quienes lo acompañan como candidatos titulares en la lista. También lo acompaño el titular de ADN Martín Turcumán quien destacó la importancia de haber decidido llevar a Arancibia como candidato.

“No me equivoco si digo que fue un acierto esta elección unánime que hicimos en todo el frente para afrontar esta etapa. Hacía falta una voz tan firme y contundente como la de Marcelo. Ojalá que los sanjuaninos no desaprovechen esta oportunidad de tener un diputado de lujo. Tenemos la expectativa de una explosión de votos”, expresó a Zonda Diario, Turcumán.

Por su parte, el precandidato Marcelo Arancibia, en diálogo con este medio manifestó que “claramente hemos demostrado que somos la única oposición de San Juan y eso fue frustrado por gente del Frente Con Vos, ahora Frente Juntos por el Cambio. La sociedad se dio cuenta y están pasando por encima a esa posibilidad de que San Juan se quede sin diputados que representes. Hay que decirle a la sociedad que la provincia no puede tener oposición. Hoy la sociedad tiene para votar una verdades oposición”.

“Ha sido muy importante la estrategia que, ADN, Cruzada Renovadora, PRO disidente, Radicalismo Disidente y Coalición Cívica, de decirle a la sociedad que San Juan no puede no tener oposición”, destacó Arancibia.

En tal sentido proyectó que “nos queda después del domingo esperar el resultado electoral y encarar la segunda etapa, que es, al igual que debatimos con Junto Por el Cambio cual es la oposición que merecen los sanjuaninos, cuál es la oposición que merece el Congreso de la Nación. Por eso vamos a lograr ese cometido y los sanjuaninos vamos a poder ponerle un freno a Cristina Fernández, a Alberto Fernández y al a la hegemonía de 20 años de Justicialismo en San Juan”.