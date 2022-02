La última función de Juan Martín Del Potro

En conferencia de prensa Juan Martín Del Potro anunció que luego del Argentina Open de Buenos Aires se retirará de la actividad profesional. Las numerosas y seguidas lesiones lo llevaron a tomar una dura decisión. “Que mejor que retirarme en Buenos Aires”, dijo.

Entre lágrimas y sin poder contener la emoción, el argentino Juan Martín Del Potro anunció que se posiblemente se retire del tenis luego de los torneos de Buenos Aires, ya que es “difícil lidiar con tanto dolor” como el que siente en la rodilla, pese a las operaciones que se realizó.

“Hace dos años y medio que duermo con dolor, me empezaron a pasar cosas increíbles. Manejaba tres horas de autos y ahora tengo que parar a estirar las piernas. Es lo que me toca. Ya mi lucha pasa por una cuestión de salud, ganar calidad de vida. Tengo que ser honesto, no voy por la vuelta, por los milagros, los rankings.

Hoy mi realidad es esta. Tenía que bajar 12 kilos. Fue complicado, pero así fue toda mi carrera. Hoy mi objetivo lo cumplí: voy a jugar después de entrenarme tres meses”, admitió la Torre de Tandil, cuyo último partido como profesional fue en 2019.

“Esta será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo mucho esfuerzo para seguir adelante, pero la rodilla me sigue haciendo vivir una pesadilla. Es el día de hoy (por ayer) que no lo logro, pero nunca imaginaba retirarme del tenis si no sea jugando y no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo”, sentenció.

“Tengo que dar uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar”, empezó diciendo. “Me toca como rival Federico (Delbonis), un amigo. Juntos compartimos los días más lindos de nuestras vidas (consagración de la Copa Davis 2016) y posiblemente el martes sea otro día inolvidable en mi vida”, afirmó.

El ganador del US Open 2009 comentó también que luego de lo que pase en Buenos Aires, participará en el de Río de Janeiro, ya que ahí vivió uno de sus más grandes alegrías, como fue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

“Luego de esta semana Dios sabe qué será de mi futuro, y hoy debo elegir como una persona de 33 años que siente dolor en el día a día”, explicó.

Del Potro reconoció que hablar de la lesión y de la decisión que tomó “necesitaba contarlo”, dado que “lo tenía guardado desde hacía mucho tiempo, y para mí no es fácil entrar a la cancha”.

Incluso, más allá del anuncio, puntualizó que seguirá consultando con otros médicos, que le digan alguna nueva opción como sucedió con colegas como el británico Andy Murray o el uruguayo Pablo Andújar.

DEBUTA ANTE DELBONIS

Luego de dos años y medio y una gran cantidad de lesiones, el tandilense Juan Martín Del Potro volverá al circuito profesional en el ATP de Buenos Aires, cuyo sorteo realizado hoy deparó que debute ante Federico Delbonis.

Mientras que el máximo favorito el noruego Casper Ruud (8 del mundo), como así también Diego Schwartzman (segundo), y los italianos Lorenzo Sonego (tercero) y Fabio Fognini (cuarto), ingresarán en la segunda ronda. Del Potro y Delbonis se enfrentaron en apenas una oportunidad y “La Torre de Tandil” se impuso por 7-6 y 6-3 en los 32avos de final del Masters 1000 de Indian Wells de 2017.

EL AGRADECIMIENTO DE DEL POTRO A GINÓBILI

Emocionado por su retiro, tras jugar el ATP de Buenos Aires, el tandilense no se olvidó de la ayuda que recibió de Manu Ginóbili.

“Hablé mucho con Manu Ginóbili, porque él me ayudó a tratar de buscarle la vuelta a la rodilla. Me ha recomendado muchos médicos, muchos fisioterapeutas, tratamientos, y siempre ha estado acompañándome y detrás mío. Lo super agradezco y valoro mucho”, confesó Del Potro.

El mensaje del basquetbolista que lo hizo emocionar, “Tus lágrimas son las de todos los que amamos y estamos cerca del deporte. Te admiro y aprecio. Todo lo mejor, amigo!”, escribió Manu en su cuenta de Twitter.