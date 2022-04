La UE advirtió que el pago del gas ruso en rublos viola las sanciones impuestas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió este miércoles que el pago del gas ruso en rublos, como lo exige Moscú a un grupo de países que considera “hostiles”, es una violación de las sanciones adoptadas por la Unión Europea (UE) a Rusia por la guerra en Ucrania.



“Si esto no está previsto en contrato, pagar en rublos es un incumplimiento de nuestras sanciones”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa desde Bruselas y precisó que, en consecuencia, pagar en moneda rusa representa “un alto riesgo para las empresas”.

En la víspera, la empresa rusa Gazprom había anunciado la suspensión del suministro de gas a Polonia y Bulgaria ante su negativa de pagar en rublos, tal como lo exige el Kremlin desde el pasado 23 de marzo a un grupo de países que considera “hostiles” en respuesta a las sanciones que le fueron impuestas por su invasión de Ucrania.

Von der Leyen aseguró que Polonia y Bulgaria estaban siendo abastecidos por “países vecinos” y calificó que el anuncio de Gazprom era “una provocación” de parte del Gobierno de Vladimir Putin.

“No sorprende que el Kremlin utilice combustibles fósiles para tratar de chantajearnos. Esto es algo para lo que la Comisión Europea se ha estado preparando, en estrecha coordinación y solidaridad con los Estados miembros y los socios internacionales”, aseguró.

Según explicó, aproximadamente el 97% de los contratos firmados por empresas y países europeos para comprar gas ruso establece pagos en euros o dólares estadounidenses, por lo que la exigencia rusa “de pagar en rublos es una decisión unilateral y no conforme a los contratos” y “las empresas con tales contratos no deben acceder a las demandas rusas”, consignó la agencia de noticias AFP.