La TV Pública no transmitirá el festival de Jesús María. Cada verano el festival era una de las grandes atracciones del turismo cordobés y el público de todo el país pudo verlo a través de la TV Pública.

Sin embargo, este año el canal estatal no llegó a un acuerdo con los organizadores del evento que se llevará a cabo del 6 al 17 de enero y, en consecuencia, no lo transmitirá.

La decisión generó polémica, ya que en Córdoba aseguraron que se debía a cuestiones políticas.

Según trascendió, desde el canal propusieron “compartir” la pantalla con el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, Entre Ríos, que se realizará del 6 al 12 de enero.

De esta manera, se especula, se podría beneficiar al gobernador Gustavo Bordet, que es más cercano al Gobierno de Alberto Fernández que el cordobés Juan Schiaretti, a pesar de que el acontecimiento entrerriano es menos popular.