La trágica noticia que golpea a Luis Novaresio

El periodista despidió con una emotiva carta a uno de sus mejores amigos, quien falleció en las últimas horas.

La tristeza invade por estos días a Luis Novaresio. Según anunció el propio periodista en sus redes sociales, murió uno de sus amigos de toda la vida: Néstor Osvaldo García. Enterado de la noticia, el conductor le dedicó una emotiva carta de despedida.

“Néstor es el primero de la derecha. El que más se ríe. Está al lado de su chica que, a su vez, está al lado de Kari que bien podría ser mi chica si no fuera que no lo es. Pero la amo. Simo está de naranja abrazando a Viqui, su esposa. Se ve que ya se bañó después de ser el mejor asador del mundo mundial y que sus chicos se hayan ido a dormir. Vale, hermosa, única, está detrás de ellos, al costado de su Pepe. A Pepe lo abrazo, como hice y haré siempre como felicidad universal. Hoy está Di Nucci. Invitado a esos asados de jornada completa, de 9 de la noche hasta el fin de nuestro deseo, y vino. Néstor, hoy, se murió. En esa foto vive, siendo lo que no puedo pensar: siendo mi amigo muerto”, se puede leer junto a la imagen grupal que compartió en su cuenta de Instagram.

“Releo nuestros WhatsApps que dejé vivos cuando cambié el teléfono. Un gesto mío, o tuyo, ¿puede dejar vivo a algo? ¿A alguien? No. No puedo. Pruebo. Busco en la nube, en configuraciones y no pasa nada. No puedo dejar vivo a nadie. Porque de poder, te dejaría vivo, amigo. No te quiero muerto. A cada rato me decís ‘hermano perdido’. Y tenés razón. Fuimos, somos, hermanos. Y soy un perdido. Por creer que el tiempo era eterno y que abrazarnos podía esperar como pelearnos. ¡Y mirá que nos peleamos tupido! Nos perdimos. Porque, ojalá sepas cómo puedo saber ahora, si es que la muerte deja saber algo, que estoy siempre acá. Perdido, sin vos”, continúa el posteo.

“Te pienso escuchándome cuando te dije que sólo vos sabrías lo que te estaba diciendo. Y me diste ese abrazo en el bar de calle Córdoba como un hermano, como alguien que ama hondo. Me enseñaste lo que era ser un padre en serio. Álvaro y Manuel fueron mis testigos de ese desprendimiento del ser que se llama amar a un hijo. La muerte no te merece. Sos mucho mejor que esa mier… Íntegro, inteligente, profundo, culto, de sabiduría inteligente, escuchador, explicador, sexy, buen amigo. Hermano. No llegaste a amar a Braulio. Lloro con él”, reflexionó sobre el dolor que siente por la pérdida de su amigo.

“La put… que los parió a todos los que juegan con las explicaciones. No hay explicación. Lloro todo lo que se me canta. Y cuando pare de llorar, vengan a hablarme de a uno. Porque de a uno les voy a explicar lo mal que está tu muerte. Estoy bien, Néstor. No te preocupes por mí que pensarte, me ayuda”, concluyó Novaresio.