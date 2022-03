La tercera fecha tiene programación

Desde Liga Sanjuanina dieron a conocer como se disputa un nuevo capítulo del certamen “Luis Herrera”. Arranca el sábado con tres juegos. Ese día debuta Sarmiento, el último ascendido.

Hay programa. El fútbol local tiene hecha la distribución para un nuevo capítulo.

Este sábado comienza la tercera fecha, que ya tiene la programación determinada por la Liga Sanjuanina de Fútbol.

En esta fecha está previsto el debut en Primera A de Sarmiento de Zonda, equipo recientemente ascendido. Esa institución pidió dos fechas de prórroga, lo que le fue concebido. Por eso hará su presentación el fin de semana. Más precisamente el sábado, cuando deba visitar a Árbol Verde.

Hasta el momento, esto es lo que se estableció en el ente rector del fútbol nuestro:

Sábado 5 de marzo: (15.00 Cuarta División / 17.00 Primera División)

Árbol Verde vs. Sarmiento

Carpintería vs. San Martín

San Lorenzo vs. Peñarol

Domingo 6 de marzo

Atenas vs. Juventud Zondina

Villa Obrera vs. Aberastain (A confirmar por la Policía)

Del Bono vs. 9 de Julio

Unión vs. Rivadavia

Colón Junior vs. Juventud Unida

Trinidad vs. Marquesado

Miércoles 9 de marzo

Alianza vs. Sp. Desamparados