La tercera en discordia entre Shakira y Piqué rompió el silencio. Una joven de 22 años señalada como la supuesta amante del futbolista contó su verdad.

La separación de Shakira y Gerard Piqué sacudió con todos los cimientos de la farándula internacional, por el tenor de ambas figuras, por el extenso tiempo que compartieron juntos sus vidas y por la problemática que habría desatado la ruptura definitiva.

Esta escisión de la pareja mantiene en vilo a la prensa mundial, que hurga en todos los detalles habidos y por haber en búsqueda de los verdaderos motivos que tallaron en la mente de la cantante y el futbolista para tomar semejante decisión de dejar de caminar juntos.

Desde el primer rumor de crisis matrimonial se ha instalado la presunción de un accionar de Gerard que se vincula con caer en la tentación de salir con otras mujeres. Se ha informado de supuestas salidas nocturnas con compañeros del Barcelona y se narró de una actividad intensa en su departamento de soltero.

En esa línea, en las últimas horas los medios españoles señalaron a una joven de 22 años como la supuesta amante, la mujer que habría generado la admiración de Piqué y con la cual se habría entrelazado en varios encuentros de pasión que serían el detonante.

En la televisión del país europeo aseguraron que las iniciales de esta dama son C.M., de quien aseveraron que se desempeña como camarera en una de las empresas del futbolista. Incluso armaron un dibujo de su rostro y lo mostraron al aire.

La periodista Laura Roigé, del ciclo televisivo Socialité, contactó a la joven y describió lo que recogió de sus charlas: “Está sobrepasada con todo esto, no pensaba que la información pudiese salir a la luz”.

Así llegó la palabra de la supuesta tercera en discordia entre Shakira y Piqué, quien aclaró: “No lo conozco, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”.

En su relato, C.M. bramó: “No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. (…) Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”.