La suspensión de eventos afecta a la gastronomía y hotelería del Gran SJ. Se preveía una temporada histórica para la provincia con cifras de ocupación récord, pero la decisión del gobierno de no organizar la Vuelta de SJ de ciclismo, la FNS, el Torneo de Verano de Fútbol entre otros, tiró todo por tierra.

Escribe: Omar Andrada

El ánimo que imperaba a fines del año pasado es totalmente opuesto al actual que tienen en el sector gastronómico y hotelero de la provincia. Es que se auguraba una excelente temporada, incluso con niveles récord de ocupación hotelera, con una agenda cargada de grandes eventos para la temporada veraniega, que poco a poco se fueron cayendo. Y al final, de tanto tener, se quedaron sin nada.

Sucede que primero se anunció la suspensión de la Vuelta a San Juan de Ciclismo y luego otros eventos no menos importantes como el Torneo Internacional de Verano de Fútbol que tenía por sede el Estadio San Juan del Bicentenario, otro de hockey sobre patines, uno de abogados de todo el país, un congreso de tomate y hasta la Fiesta Nacional del Sol.

Rubén Miadosqui, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan se quejó amargamente de la situación y dio las explicaciones del caso.

“Estábamos muy contentos porque teníamos la capacidad hotelera prácticamente colmada, algo que nunca pasó en SJ”, aseguró.

Además expresó que se actuó en conjunto para organizar los eventos para que no se superpusieran. “Trabajamos con la Secretaría de Deportes, el ministerio de Turismo, con las cámaras y el bureau. Teníamos un panorama de futuro espléndido”, confió.

Sin embargo todo cambió cuando empezaron a conocerse las suspensiones a consecuencia del exponencial crecimiento de contagios que ocasionó la tercera ola de Covid -19.

Por eso el ahora el panorama en el sector es totalmente opuesto ya que a ello se le suma la incidencia directa que tienen los contagios.

Miasdosqui informó que existe un 60% de contagios en el rubro, la caída en la hotelería es de 1.700 reservas por día y del 50% en los restoranes.

Además contó que hasta tuvieron que cerrar por una semana algunos locales gastronómicos y otros optaron por atender en un solo turno.

Mientras en diciembre anticipaban que iban a necesitar más personal (mozos y cocineros) para atender la demanda prevista, hoy buscan la forma de que exista la menor cantidad de contagios reduciendo el número de personas por turno. “En mi negocio (gastronómico) de 12 hemos reducido a 6 por el problema de los contagios”, resumió.

LOS DEPARTAMENTOS CON CAPACIDAD COLMADA

La situación relacionada al turismo que se vive en los departamentos alejados de SJ en totalmente opuesta a lo que ocurre en el Gran San Juan.

Allí la capacidad de hospedaje está colmada ¿y cuál es la explicación?

Que están aprovechando al máximo todas los beneficios que otorga el programa Pre Viaje que permite pagar en cuotas.

En cambio en La Capital y Alrededores no pudieron hacerle lugar al Previaje porque tenían todo reservado para los eventos que finalmente no se hicieron o no se van a hacer.

En Calingasta tienen vendido el 100% de la capacidad hotelera incluso hasta marzo. Tal vez en menor medida pero cerca de ese porcentaje registran el Jáchal, Iglesia y Valle Fértil, que son los que más se han beneficiado desde que se flexibilizaron las medidas de prevención por la pandemia ya que se permitió el turismo interno cuando no se podía salir de la provincia, la gente descubrió nuevos destinos en el interior y allí a su vez se pusieron a trabajar en ese sentido y hoy el turismo es todo un éxito.

CITAS SUSPENDIDAS

La Vuelta a San Juan de ciclismo se iba a realizar del 30 de enero al 6 de febrero, el Torneo Internacional de Verano, se trasladó a La Plata donde se juega desde el 14 de enero, el Congreso Mundial del Tomate del 20 al 24 de marzo, el Campeonato Sudamericano de Patín estaba previsto para el 25 de febrero al 13 de marzo. Todos fueron suspendidos.