La suerte de Enrique Conti puede definirse antes de las elecciones

El Jurado de Enjuiciamiento recepcionó la denuncia contra el integrante del Tribunal de Cuentas que le remitió la Cámara de Diputados. La próxima semana se reúne para tratarla.

Por Eduardo Merino

El Jurado de Enjuiciamiento, presidido por el cortista Guillermo De Sanctis, recepcionó ayer la presentación contra el integrante del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, que le remitió la Cámara de Diputados. La denuncia contra el bloquista disidente fue efectuada por Marcelo Arancibia, candidato a diputado nacional de Consenso Ischigualasto.

Arancibia denunció a Conti ante la Legislatura por haber participado en un acto político, algo que tienen prohibido los integrantes de los organismos de control. El miembro del Tribunal de Cuentas aparecía en fotos junto a productores agrícolas sanjuaninos en una visita que hizo el senador Alfredo De Angeli a la provincia días atrás.



La semana pasada, en el recinto, el cuerpo legislativo trató la denuncia de Marcelo Arancibia y decidió enviarla al Jurado, ya que es el organismo que está habilitado por la Constitución Provincial para juzgar y eventualmente destituir a jueces, fiscales y miembros del organismo de control.

En la mañana de ayer, la presentación fue recepcionada por el cuerpo que encabeza De Sanctis, quien convocó a todos sus miembros a una reunión que se desarrollará el próximo martes para tratar el tema.

Consultado sobre la convocatoria, Mario Arancibia, integrante del Jurado, confirmó que el lunes presentará su inhibición ante la secretaría del tribunal para no participar en el tratamiento de dicha denuncia debido a que es hermano del denunciante. Será reemplazado por Carlos Coria Mariel o Gabriela Riveros, los miembros suplentes.

En la reunión del martes, que se desarrollará en horas de la tarde, el Jurado puede seguir dos caminos. El primero de ellos es rechazar in limine la presentación contra Conti (ver Antecedente) por no ser de la naturaleza jurídica e institucional del Jurado de Enjuiciamiento y mandarla a archivo.

El segundo camino es estudiar la demanda para decidir si es procedente o no. En este caso la resolución sobre la presentación contra el exintendente de la Capital se tomaría luego de las elecciones legislativas establecidas para el 14 de noviembre.

En el supuesto caso de que la consideren procedente, la remitirán a la Fiscalía General de la Corte y al fiscal de Estado para que decidan si acusan o no a Conti, vocal del Tribunal de Cuentas desde 2015.

ANTECEDENTE DE UN “RECHAZO IN LIMINE”

En junio pasado, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió “rechazar in limine la actuación referida y ordenar su archivo”, a la presentación realizada por el abogado Henri Peralta contra el Juez de Paz Letrado de Zonda, Octavio Caballero.

El Jurado de Enjuiciamiento trató la actuación del abogado Peralta ante la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia, y dijo que “tras un intercambio de opiniones, consideran que la presentación efectuada no se compadece con la naturaleza jurídica e institucional del Jurado de Enjuiciamiento, ni con su cometido constitucional, no reuniendo el escrito mencionado los presupuestos mínimos para ser considerado una denuncia válida ante este órgano”.