La solución a los problemas de WiFi

La tecnología “mesh” ofrece una mejora importante en la calidad de las conexiones hogareñas Wi-Fi. Nuestro análisis de este sistema.



La expansión del teletrabajo y del estudio remoto puso a prueba a las redes hogareñas. Y muchas no pasaron el test.

Mayor cantidad de dispositivos conectados, de manera simultánea y en distintos sitios del hogar, en muchos casos hicieron evidentes problemas de conectividad debido a una pobre señal Wi-Fi.

¿Qué se puede hacer para resolver el problema? Una propuesta más que interesante y fácil de implementar viene de parte de la marca Nexxt Solutions, que con su sistema Vektor 3600-AC puede transformar –para bien– el nivel de conexión.

El Vektor 3600-AC es un sistema Wi-Fi “mesh” (malla, en inglés), conformado por tres puntos de acceso que crean un entramado capaz de ofrecer conectividad sólida y veloz en un área amplia. Su capacidad de cobertura es de hasta 458 m2.

Además, es cumple la moderna norma Wi-Fi AC (también conocida como Wi-Fi 5) que permite transferencias de datos con velocidades hasta 3.600 Mbps.

De esta forma, se eliminan los problemas de señal débil en habitaciones, recovecos o distintas plantas de una casa.

Cómo se usa

El Vektor AC3600 se puede conectar directamente al módem del proveedor de Internet, en reemplazo del router inalámbrico tradicional.

En la caja vienen tres módulos Wi-Fi que serán los nodos del entramado “mesh”. Para poner todo en funcionamiento hay que proceder de la siguiente manera:

El primero de los nodos ellos se enciende y vincula mediante un cable de red al módem/router.

Desde el celular hay que descargar la app de Nexxt (disponible para Android o iPhone) y luego conectarse al nodo activo. Se pedirá que se asigne un nombre y contraseña para la nueva red mesh.

A continuación, la app invitará a enlazar los otros dos nodos. Hay que colocarlos donde se van a usar –hasta 10 metros de distancia entre sí–, encenderlos, y presionar “Siguiente” en la app. En nuestro caso, los nodos adicionales se reconocieron e interconectaron automáticamente. ¡Facilísimo!

También es posible agregar los nodos de manera manual, al escanear con la app códigos QR que están impresos en la base de cada nodo.

Así, en cuestión de minutos, logramos tener una red Wi-Fi de intensa señal y gran cobertura.

Hay que notar que el manual de Vektor AC3600 abunda acerca de las configuraciones, que se pueden aplicar fácilmente desde la app. No obstante, no indica con demasiada claridad cómo conectar físicamente el primer nodo activo.

Pero si leyeron esta nota o tienen experiencia en instalar otros routers, no deberían tener problema alguno.

Así funciona

Las ventajas de la red Wi-Fi mesh se hacen evidentes de inmediato en la agilidad de navegación y velocidad de descarga.

Un ejemplo práctico sobre una situación de señal débil: en una habitación algo alejada de un router tradicional, una notebook puesta en el escritorio era capaz de bajar datos a una velocidad de apenas 5,85 Mbps.

Al utilizar el sistema mesh del Vektor 3600-AC, con uno de los nodos colocados en esa habitación (y los otros dos en distintos ambientes), la velocidad de descarga se disparó a los 57,6 Mbps, la velocidad máxima del acceso a Internet contratado en este caso.

Esta enorme diferencia en la velocidad de la red permite videollamadas más sólidas y mayor calidad para ver películas y series en streaming. Fundamental para disfrutar de Full HD o 4K en los Smart TVs que se conectan mediante Wi-Fi.

Al realizar la comparación entre el router “centralizado” tradicional y el Wi-Fi mesh, también se notó una mejora importante en el ping. En otras palabras, bajó la latencia de la conexión a Internet, lo que es muy positivo para disfrutar de juegos multijugador en red, donde cada milisegundo cuenta.