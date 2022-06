La solidaridad sanjuanina con la comunidad Wichí

Desde hace 22 años, el pastor Ángel Carrizo junto con su familia viaja al Chaco Salteño con el apoyo de la Iglesia Evangélica de SJ. En Fortín Dragones realizan tareas de acompañamiento integral con las familias originarias.

Escribe: Vanesa Olivares

Hace 22 años, el pastor Ángel Carrizo y su familia recibieron un llamado del cielo para cumplir con una inmensa misión ligada a los pueblos originarios de nuestro país. Desde el año 1992 fueron interiorizándose por las comunidades y sobre todo en una zona que parece olvidada: el Chaco Salteño.

En 1998 llegaron hasta El Carpintero (Salta), para conocer en detalle como se vivía allí y las costumbres y cultura de los Wichí. Ángel y su esposa viajaron en aquel entonces con sus 4 hijos. Y desde ese momento emprendieron un camino de solidaridad.

El destino fue después Fortín Dragones donde hay familias que viven con distancias de entre 15 y 25 kilometros y hasta 40 campo adentro. “En esta tarea nos acompaña siempre la Iglesia Evangélica de San Juan, Viña del Señor y la Iglesia de Unión de las Asambleas de Dios”, indica el pastor.

Carrizo y su familia retornaron hace poco de la última misión y ahora están programando un viaje para que más sanjuaninos lleguen a las comunidades del Chaco salteño.

“Nuestro trabajo es de acompañamiento integral a las comunidades. No tan solo en lo espiritual sino en el trabajo de conquista de las tierras que han sido desbastadas en este último tiempo con la deforestación y desmonte que hubo en la zona. Ellos fueron cazadores y recolectores, pero ahora no hay donde hacerlo y los jóvenes tuvieron que emigrar a zonas más pobladas”, cuenta el pastor Carrizo.

“Ya no trabajan en artesanías en madera y tejen ya pocos bolsitos de Yica. Ahora trabajan más que nada en tareas rurales, pero no está lloviendo y eso dificulta todo”, agrega.

“Nosotros realizamos un trabajo social acompañado de lo espiritual pero sin romper los vínculos y los estratos mas firmes de su cultura”, explica Carrizo.

Y en este sentido mencionó muchas de las tareas realizadas que dieron sus frutos. “Hace 22 años cuando estuvimos allí hicimos un pozo de agua y ahora el agua llega a cada una de las casas. Eso fue una gran bendición”, recalca. Hoy ya se colocan pantallas solares en las casas que posibilitan un gran avance para los residentes. También hay muchos chicos que están cursando sus estudios secundarios con maestros y profesores bilingües.

“Estamos programando un nuevo viaje del 11 al 19 de julio donde quisiéramos que más personas puedan ver la realidad de la Argentina. Y sobre todo que los aborígenes dueños de la tierra están esperando que los acompañemos y nos solidaricemos con ellos”, concluye.