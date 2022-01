La situación del transporte a Chile afecta las exportaciones de SJ. Impacta directamente a la industria calera debido a que es el principal destino de las mismas. Unos setenta camiones trasladan a diario el producto hacia el vecino país que por las imposiciones sanitarias dificulta el ingreso.

Escribe: Omar Andrada

La imposición chilena de testeos obligatorios y presentación de PCR negativo a los conductores de camiones de carga hacia aquel país afectan a las exportaciones de San Juan, especialmente a las provenientes de la industria calera.

Es que SJ es el principal proveedor de cales del vecino país, y según indicó Raúl Cabanay de Cales San Juan, “diariamente unos 70 camiones cruzan la Cordillera de Los Andes con sus cargamentos”, aseguró.

Actualmente unos 3.000 camiones se encuentran varados en el paso fronterizo Cristo Redentor – Los Libertadores de Mendoza debido a la imposición, por parte de Chile, de testeos de antígenos obligatorios al 100%, la presentación de PCR negativo y que además la capacidad de personal abocada a los testeos es acotada.

José Maldonado de Uprocam (Unión Propietarios de Camiones) aseguró por su parte que “por día unos 900 camiones con diversos productos cruzan por el paso”.

Cabanay agregó que la situación afecta a todo el ámbito exportador, como por ejemplo el vitivinícola. y agrícola.

Hasta el 15 de enero los testeos se hacían al azar y aleatorios, pero el gobierno chileno cambió el protocolo y ahora se realiza a todos, sin excepción.

Pero sin dudas el sector más afectado es el de la minería, específicamente el de las cales. Esto es porque el vecino país es el principal destino y “hoy, con este problema, esos 70 camiones que pasan a diario están varados o ni siquiera han salido de las caleras”.

Maldonado expresó que esto trae un gran perjuicio porque seguramente hay choferes varados de uno y otro lado de la Cordillera lo que provoca pérdidas económicas.

“Algunos que viajan en flota tal vez pueden dejar la carga y volver, y sólo se queda uno a cuidar, pero en el caso de los que transportan productos que no pueden interrumpir la cadena de frío tienen un doble costo por el funcionamiento de los equipos de refrigeración”.

No obstante afirmó que cuando comenzó a agudizarse el problema, hace 12 días, Uprocam Mendoza mandó un comunicado indicando que no se cargaran los camiones.

Preocupación de la UIA

La UIA (Unión Industrial Argentina) en un comunicado consideró que “en virtud de dar respuesta a las dificultades que impiden el abastecimiento de productos y genera cuellos de botella en las zonas fronterizas, resulta necesario dar curso a las autoridades chilenas para encontrar soluciones expeditivas que dinamicen las medidas sanitarias”.

Agregó que “La UIA se encuentra trabajando junto a las autoridades nacionales pertinentes para avanzar en este sentido”, concluyó la gremial empresaria.

Por su parte, el titular de CERA (Cámara de Exportadores de la República Argentina), Fernando Landa, advirtió que la situación genera “un alto grado de incertidumbre y sobrecostos”, y “requiere de la urgente implementación de un esquema de control mejor preparado, basado en la cooperación binacional”.

El problema

Los inconvenientes se generaron a partir del 14 de enero pasado cuando en la aduana chilena se detectó un brote de contagio de Covid -19. Esta medida derivó en un conflicto gremial del otro lado de la cordillera y concluyó con la decisión de testear a absolutamente todos los camioneros que quisieran cruzar de Argentina a Chile.

Esto provocó extensas demoras, entre 5 y 6 horas, lo que generó las quejas y las protestas de los choferes ya que se conformaron filas de camiones de hasta 10 kilómetros de extensión. Por ahora no se avizora una pronta solución.

Raúl Cabanay (Cales San Juan)

“El problema nos afecta a todos, a la vitivinicultura, agricultura, cales y dolomita”.