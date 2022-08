La semana que viene anuncian la actualización de tarifas de OSSE

Lo adelantó el presidente de la distribuidora de agua potable, Guillermo Sirerol, en una entrevista en Zonda TV. También se refirió a la obtención de fondos para obras de la red y cloacas para varios departamentos.

Escribe: Omar Andrada

Buscando generar el menor impacto económico posible, en Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), analizan una nueva actualización de las tarifas en el servicio de agua potable que brinda la distribuidora en la provincia.

OSSE realiza dos actualizaciones anuales. La primera fue en enero y la segunda se concreta normalmente en el mes de septiembre de acuerdo a la situación inflacionaria. Su titular, Guillermo Sirerol, en una entrevista en el programa Lo que Pasa de Zonda TV, aseguró que estiman que la semana que viene ya tendrán el costo del incremento para informarlo a la sociedad.

Explicó que “dentro de la revisión analizan tres grandes ítems que llegan casi al 80% de los costos. Uno es mano de obra, otro el impacto que tiene la energía eléctrica y el restante el de los productos químicos para potabilizar el agua”.

Remarcó que trabajan en forma conjunta con el gobierno para “tener el menor impacto posible y ver como podemos colaborar todas las partes para que no sea representativo para los usuarios teniendo en cuenta la situación económica que vive el país”.

Por otro lado Sirerol se refirió a las gestiones realizadas por el gobernador Sergio Uñac, durante la semana en Buenos Aires ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) para obtener financiamiento de obras y cloacas.

Indicó que serán seis los departamentos beneficiados: Calingasta, Rivadavia, Santa Lucía, Sarmiento, Rawson y Albardón.

“Son tres proyectos de saneamiento y otros tres de agua. Ahora estamos con los avances de la no objeción que será sobre fines de este mes para hacer el llamado de licitación en septiembre o primeros días de octubre”, expresó.

Detalló que el financiamiento es para el sistema de saneamiento para Barreal que incluye la planta por laguna, “para cubrir todos los departamentos ya que Calingasta era el único que no lo contaba”. También la obra para La Bebida “para que el 100% de la población cuente con el servicio ya que actualmente se realiza la construcción del colector del acueducto por calle Ignacio de la Roza que conecta con el Cerrillo Barboza”.

Además, la optimización y mejora del establecimiento depurador Bajo Segura. “La idea es pasarlo a lagunas para que sea más estable”.

Confió que “en el ítem de agua potable se logró sacar adelante el acueducto sur para la zona de Tres Esquinas, Lagunas de Huanacache y San Carlos en Sarmiento.

Continuó indicando que “Albardón actualmente se alimenta a través de una planta de agua superficial y algunas perforaciones ubicadas a la vera del Río San Juan. Con la crisis hídrica el caudal es bajo. La obra del acueducto se iniciaría a principios del año próximo”.

Completa el listado el acueducto para Médano de Oro en Rawson que es “más sencillo porque las condiciones para las perforaciones y agua subterránea es muy buena”, detalló.

Posteriormente señaló que más del 98% del servicio en la provincia lo tiene cubierto OSSE y el resto las uniones vecinales.

“En saneamiento venimos con un plan director hace cuatro años para posicionar a San Juan en el orden del 90%. Actualmente estamos en un 76,5% lo cual nos sitúa como una de la mejores provincias y con lo que tenemos en ejecución vamos a rondar el 85%. Con el financiamiento que se consiguió más los convenios que se pretende firmar esperamos llegar al 90% en el 2024”.

Acerca de instalar medidores de agua potable subrayó que el proyecto “ya está finalizado, todo lo que es la normativa legal, como sería el tarifario, que aparatos de micromedición se instalarían y como se implementaría ya está definido”.

Agregó que lo que se está haciendo es buscar las fuentes de financiamiento. “Sería a través del Promes, un programa de financiamiento de Enosha. La colocación de los medidores va a estar orientado al cuidado del agua por parte de los usuarios por lo que los primeros seis meses no se facturaría la tarifa de consumo directo”, concluyó.

El dato

Trabajan en un proyecto integral para reciclar aguas servidas para el riego de pasturas. Lo hacen en forma conjunta OSSE, la secretaría del Agua e Hidráulica porque hay que definir normativas y el proceso de designación y distribución del recurso. El jueves estuvieron reunidos por ese tema.