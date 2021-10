La semana próxima comienzan a aplicar la tercera dosis en SJ

Estará orientada a dos grupos: los mayores de 3 años inmunocomprometidos, a los que se les inoculará Sputnik o Astrazeneca, y a los mayores de 50 que hayan recibido la vacuna Sinopharm se les aplicará Astrazeneca.

Aunque todavía no está definido el día, se supo que la próxima semana comenzará a aplicarse la tercera dosis de vacunas para reforzar el esquema anterior.

Esto implica que lo que se intenta es cubrir el déficit de aquellas personas que no alcanzaron el umbral de anticuerpos necesarios contra el Covid -19.

Apunta a dos grupos, a los mayores de 3 años que ya cuentan con el esquema completo (las dos dosis anteriores), pero que son inmucomprometidos, y los mayores de 50. A los primeros se les aplicará la tercera dosis de Sputnik o Astrazeneca, en tanto que a los segundos que hayan recibido la vacuna Sinopharm se les inoculará la Astrazeneca.

Esto ya había sido anunciado por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, pero en San Juan se está organizando la logística para llevarla a cabo.

Actualmente en la provincia el 55% de la población ya cuenta con el esquema completo de dos dosis y lo que se busca el llegar al porcentaje del 70% para alcanzar la tan ansiada inmunidad de rebaño, la que se aspira a alcanzar a fines de noviembre.

En ese contexto ya se llegó al millón de vacunas aplicadas.

Sin embargo, todavía existen algunos grupos etarios que registran un bajo nivel de vacunación, tal es el caso de los enmarcados entre los 18 y 30 años con segunda dosis. No obstante los mayores de 18 años ya tienen una cobertura de 96% en primera dosis y 85% en segunda.

En el grupo de los adolescentes y niños el avance es más rápido. es por eso que se ha liberado la colocación de segunda dosis sin turno para los mayores de 18 años, los cuales pueden concurrir a cualquier vacunatorio para inocularse. Esto es abarcativo a todas las vacunas, excepto para los que recibieron aplicaciones de Sputnik.

En este caso a los que se aplicaron Sputnik y están en condiciones de recibir la segunda dosis, se les envía el mensaje de texto para saber si aceptan la combinación con Astrazeneca y si no deben esperar el turno para cuando este disponible la Sputnik.

ARGENTINOS VACUNADOS CON DOS DOSIS PODRÁN VIAJAR AL REINO UNIDO

El Reino Unido reconocerá los certificados de vacunación completos emitidos en la Argentina con las vacunas contra el COVID-19 AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson para ingresar al país británico.

El reconocimiento incluye diversas presentaciones, como Covishield, Pfizer BioNTech, Moderna y J&J-Janssen para ingresar a ese país. La norma entrará en vigencia a partir del lunes 1 de noviembre a las 4 hs. GMT, y abarcará a las personas que hayan sido vacunadas en Argentina con el esquema completo de alguna de las vacunas reconocidas por el gobierno británico –y cumplan el resto de los requisitos- ; así podrán ingresar en el Reino Unido sin necesidad de hacer cuarentena.

Asimismo, el Reino Unido además dispuso eliminar de su “lista roja” por COVID-19 a siete países de América Latina que todavía mantenía en esa categoría: Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana, Haití, Venezuela y Ecuador. Esta nómina también la integró Argentina, que luego junto a otros 46 países fue eliminada de la “red list” el pasado 11 de octubre.

Con esta medida que efectivamente regirá a partir del 1 de noviembre ya no existirá en el Reino Unido una nómina de naciones o de orígenes de viaje de riesgo por coronavirus, aunque aún rige una serie de normas de vacunación y pruebas PCR para el ingreso.