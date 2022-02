La Selección de sordos, olvidada: “No tenemos dinero, donde entrenar ni concentrar”

Aclama de forma desesperada el futbolista sanjuanino Ricardo Mestre que hace 19 años que integra la Selección de sordos, que no tiene fondos para viajar a las Sordolimpiadas 2022 que se realizarán dos dos meses. “Que Tapia nos ayude por favor”, agrega.

Faltan dos meses para las Sordolimpiadas 2022 y la Selección argentina masculina de sordos no tiene los fondos suficientes para costear el viaje a Caxias Do Sul (Brasil).

El histórico goleador de la Albiceleste, el sanjuanino Ricardo Mestre, salió a pedir ayuda. “Le pido a Tapia (presidente de AFA) que por favor nos ayude, que tenga más en cuenta a la inclusión”, aclama del “10” argentino de 35 años.

La situación es bastante compleja, el ex jugador de Desamparados y Villa Obrera, cuenta que no tienen “donde entrenar, lo hacemos en una plaza. El sábado (mañana) en una plaza, el domingo y el lunes lo vamos a hacer en una cancha que nos prestan. Uno es círculo policial. Siempre estamos pidiendo un lugar para entrenar, así no podemos estar.

Tampoco el dinero suficiente para el viaje, que sale diez millones de pesos. Juntamos solo cinco y nos falta la mitad, además tenemos que concentrar y no tenemos donde. Los chicos de la provincias duermen en casa de compañeros, cuando la ideas dormir en un lugar juntos y tener unión”, sostuvo Ricardo que además de jugar al fútbol, cumple funciones en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan.

Hace tiempo que la Albiceleste atraviesa este calvario, únicamente en el año 2016 “la AFA nos prestaba la cancha para entrenar, después nunca más”.

Mestre siente que la Selección de sordos está olvidada, “siempre estamos pidiendo ayuda. No nos tienen en cuenta nunca. Con los años fuimos mejorando y escalando posiciones. Es un orgullo representar a la Selección de nuestro país y duele que estemos pasando este momento”, agregó.

El sanjuanino cuenta que habló con el presidente de San Martín, Jorge Miadosqui y no obtuvo una respuesta firme, “La semana pasada me escribió Jorge Miadosqui y le conté como es la cosa y él quedó en hablar con él y me respondió que está esperando una respuesta”.

EL PRESUPUESTO PARA VIAJAR

El presupuesto para viajar es de diez millones de pesos y “por ahora solo tenemos cinco que nos dio el SEC de Deportes de la Nación. Ellos nos ayudaron solo con los vuelos, ahora nos falta el resto para el resto. Estamos buscando sponsors”.

