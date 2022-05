La romántica declaración del Chino Darín hacia Úrsula Corberó

El actor argentino elogió a su pareja durante los Premios Platino y el video se viralizó en las redes sociales.



El Chino Darín se volvió viral en redes sociales luego de la aparición de un video en los Premios Platino donde elogió a su novia, Úrsula Corberó, la actriz española de “La Casa de Papel”. El actor aseguró que su compañera es lo mejor de España.

“¿Qué es lo que más te gusta de aquí?”, le consultó un periodista en la alfombra roja de los Premios Platino, a lo que el Chino respondió: “¿De España? Mi mujer”. “No me pudo acompañar, pero bueno, no pasa nada, hay muchos compañeros y ya tendré tiempo de verla, disfrutarla, y de tener intimidad”, señaló.

En la entrevista, el reportero le pide al Chino Darín que defina a su novia Úrsula y obtiene la respuesta que enterneció a todos en las redes sociales. “Sin dudas es la mejor de todas. Pero no la definiría, me parece que si la defino, la limito”, contestó el actor enamorado.

También, el hijo de Ricardo Darín habló sobre las posibilidades de boda. “No hace falta”, aseguró. Allí, otra periodista que se encontraba en la alfombra roja le consultó sobre el estado de la relación: “ya te refieres a ella como tu mujer, no hace falta casarse”.

El actor le sumó más romanticismo a su declaración y expresó lo que siente por su pareja. “El posesivo tal vez no está bueno”, explicó refiriéndose al termino ‘mi mujer’ y agregó: “pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula. Podemos llamarla de un montón de maneras”, indicó.

A su vez, se refirió a la excelente carrera que está haciendo la actriz que interpretó a Tokio en La Casa de Papel. “Le está yendo increíble y se lo merece porque ha hecho unos currazos espectaculares, estoy muy orgulloso de ella”, aseguró.

Inmediatamente, los usuarios de Twitter quedaron enternecidos por la forma en la que el el actor de “El Reino” se expresaba sobre su pareja. “Le pidieron al Chino Darín que defina a Úrsula y dijo ‘me parece que si la defino la limito’, barba uno así te pido”, decían algunos de los comentarios en las redes.

El Chino Darín y Úrsula Corberó se conocieron en 2015 en medio del rodaje de la serie “La Embajada”. Desde ese entonces la pareja comenzó a salir y durante el verano del 2016 blanquearon su relación con unas vacaciones en Miami.