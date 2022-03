La “robamaridos” parte 2: dicen que la escrachadora es “la mujer de un federal”

Una mujer escrachó a una supuesta “robamaridos” y a un presunto “traicionero”, pero ambos salieron al cruce y la acusan de ser “la mujer de un federal”.

Un posteo en Facebook abrió el debate sobre quien tiene la culpa cuando un hombre es infiel. Es que una mujer escrachó a su pareja por traicionero, pero tild+o a la supuesta amante de “robamarido”.

Seguramente despechada por la situación, la mujer señaló que su pareja la dejó por “ese loro cara de travesti”. (Se resguardan las identidades para proteger a las personas)

El posteo:

“Terrible traidor resultaste ser. 5 años y medio tiraste a la basura por ese loro cara de travestí. No tenés vergüenza y esa mucho menos, con 10 hijos y marido. Y todavía tiene tiempo para robar maridos, los dos son unos cochinos. Pero todo da vueltas tarde o temprano, les vuelve el karma. Veremos cuanto les dura la calentura”.

La respuesta del presunto “traicionero”

“(Sic) Deja de molestarme loco por favor déjame hacer mi vida. Yo a vos jamás te hice ni un mal para que me agas esto. Querete un poquito. Y yo decidí dejarte por que vos no sos para mí. Yo necesito rehacer mi vida. Por favor tenés 48 años, estas por cumplir 49 años y seguís con estas Boludeces. Yo te deje porque yo quise no lo hice por la chabona que esta con migo ahora. Dejame en paz. Por que sos así loco que te hice. No te hice nada de malo comparado con todo lo que me hiciste vos”.

“Yo no te amo yo no quiero estar con vos tengo 25 años soy una persona joven dios mío déjame en pas. Tenes una hija de mi edad loco puedo ser tu hijo vos te metiste donde no debiste y vos sos la mujer de un policía de la federal loco”.

“Querete un poquito. Que ya no tenés ni dignidad no tenes nada y deja de molestarla a la chabona. Date cuenta estas poseída esa obsesión vana y mala que tenes. Dejane hacer mi vida vos ya tenes tu vida echa vos tenes tus hijos vos ss grande y no puedo estar con vos patricia deja ya de molestar y deja de molestarla ala chabona por k ella no tiene la culpa yo soy bastante grandecito y se lo k ago y lo k no y mis decisiones yo las tomo a mi manera como yo quiera y no me vas a tener jamás jamás volvería con vos agas lo que agas. Esté yo con ella o no. Con vos no vuelvo ni en pedo”.

Lo que dice la supuesta “robamaridos”

“Déjala amor a ella y todas las envidiosas dolida que nos les da para hacerme la vida imposible de frente y usan estos medio para hacerlo …pero lo que no saben que no me afectan en nada solo me re cago de risas de las sin vidas… Y soy el fantasma de las traídas que solo quieren verme mal y no soportan verme bien! (Sic)”.