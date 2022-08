La revelación de Cuti Romero sobre su pasado. El defensor recordó cuando estuvo cerca de dejar de jugar por problemas personales y celebró “el grupo” que se formó en la Selección argentina.

Está en uno de sus mejores momentos. Premier League, títulos con la Selección argentina y la ilusión de jugar su primer Mundial en Qatar 2022. Así es el presente de Cristian “Cuti” Romero, el defensor que surgió de Belgrano de Córdoba y ahora disfruta. Pero antes de eso, el joven de 24 años tuvo que pasar por situaciones difíciles que lo llevaron a pensar en dejar el fútbol.

Así lo relató el futbolista del Tottenham en diálogo con ¿Cómo te va?, programa radial que conduce Marcelo Benedetto: “Hace cinco años estaba en Córdoba y hasta pensando en dejar el fútbol y ahora me toca esto: estar en la Selección, compartiendo plante con el mejor del mundo (Lionel Messi), soñando con el Mundial… Es lo máximo y trato de aprovechar día a día de todo”.

El Cuti, consultado por esa situación de pensar en abandonar el fútbol, dejó la incógnita: “Son cosas que prefiero no decir, porque se crea algo que no quiero. Son temas personales con algunas personas y queda ahí”. En 2021, en charla con ESPN, Romero había asegurado que los dirigentes de Belgrano habían sido causantes del problema: “Fue duro que a mis 17 años los propios dirigentes del club que he tenido me tiraran tanta mierda… Ha sido fuerte que me digan tantas cosas”.

La situación ocurrió antes de que Romero pegara el salto a Europa, a Genoa, por 1,7 millones de euros. “Al final agradezco que me haya pasado a temprana edad porque me hicieron madurar y me hicieron fuerte de la cabeza”, reveló el defensor.

Más tarde, Cuti se refirió a la Selección argentina y el gran momento que pasa con sus compañeros: “Hay un grupo formado de varios años en la Selección. Yo soy de los más nuevos y se vive el día a día increíble. Todos esperamos que llegue la fecha de Eliminatorias para estar todos juntos porque se ha creado un grupo impresionante. Se la pasa muy bien y con la responsabilidad y espíritu de ganar que tenemos”.

“Se creó una ilusión linda. Queremos ganar la Copa, como quieren hacerlo compañeros de Francia, de Alemania, de Inglaterra… Vamos a darlo todo para llevar a la Selección a lo más alto”, soñó Romero respecto del Mundial de Qatar.

Igualmente, el futbolista de 24 años explicó cómo maneja su temperamento y la pierna fuerte: “Yo lo vivo de esa manera en los entrenamientos y en los partidos. Me gusta entrenarme fuerte y a veces está la discusión, una patada de más… Pero siempre queda ahí. Al principio en Italia sí me sentía que jugaba al límite, pero desde que llegué a Inglaterra terminé con siete amarillas y al final es mi forma de jugar…”.

Además, Romero expresó cómo se siente en Inglaterra y cómo se cuida un poco más en cuanto a las tarjetas: “Creo que los partidos y la experiencia corta que he sumado en el Tottenham me han hecho aprender muchas cosas. Y trato de ser más inteligente cuando tengo una amarilla en cuanto al roce. El tema de las amarillas en un Mundial te puede costar caro”.