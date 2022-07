“La recompensa que te da la música es inigualable”

La cantante y guitarrista sanjuanina realizará nuevas presentaciones y anticipa la grabación de un disco en formato eléctrico con su banda.

Mariné es una banda de rock melódico que nació en formato acústico en 2015, en su contenido de canciones se encuentran varios estilos con influencias de rock alternativo, con canciones propias que tratan sobre amor, desamor, economía, contaminación. También en su repertorio cuenta con covers de bandas de rock alternativo y punk, todas versionadas.

En 2016, Mariné se transformó al formato eléctrico incluyendo bajo, batería y dos guitarras eléctricas.

En sus orígenes estuvo integrada por Kevin Portillo en primera guitarra, Diego Rodríguez en cajón peruano, Mariné Aballay en voz y segunda guitarra.

En 2017, se presentó en Córdoba Capital en el marco de la Feria del Libro Punk, manteniendo el formato acústico y acompañando la presentación del libro “Punkxolidio Rock”, escrito también por Mariné Aballay en el marco del Ciclo Independiente de Autores del Colectivo Integrador, en el mismo mes participó de la Feria Internacional del Libro de Mendoza, acompañando también la presentación de este en la vecina provincia.

En la actualidad, la banda eléctrica está conformada por Cristian Ramos, primera guitarra y Mariné Aballay, guitarra y voz.

“Las próximas metas son poder grabar un disco con la banda otra vez en formato eléctrico y realizar presentaciones con la misma”, cuenta la artista.

Y agrega: “La escena del rock sanjuanina ha crecido muchísimo tanto en calidad como en número y hoy en día, es muy alentador ver que escenarios como las salas del Teatro del Bicentenario, el Teatro Municipal y otros festivales que se están realizando con las asociaciones sanjuaninas de músicos, se abren a las propuestas de estas bandas emergentes”.

El premio de no aflojar nunca

Aconseja a los jóvenes músicos que “es un camino largo el de dedicar tu tiempo a la música y es intentar una y otra vez. Siempre hay que buscar gente para que te acompañe con tus mismos objetivos, ganas y compromiso. Y no aflojar nunca. Ponerle el pecho y todas las ganas, porque la recompensa que te da la música es hermosa e inigualable”.

En lo personal, Mariné apuesta a seguir teniendo salud, “se ha vuelto lo más importante” y algunos viajes, también. Y en lo profesional, a seguir capacitándose y aprender para poder grabar un disco y poder salir a tocar las canciones. “Y seguir en mi trabajo, como soy docente, rogando que no se me terminen las suplencias”, señala.