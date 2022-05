La reacción de Rodrigo De Paul al nuevo tema de Tini. El futbolista dio una nueva muestra en las redes sociales que confirma el romance que está viviendo con la cantante.

Este jueves, Tini Stoessel presentó su nueva canción titulada La Triple T y el lanzamiento no pasó desapercibido para sus millones de seguidores, pero tampoco para su flamante novio, Rodrigo De Paul, quien compartió su reacción en las redes sociales.

La pareja que pasó unos días de vacaciones en Ibiza ya está cada vez más cerca de hablar sobre su fomance y el futbolista le dejó un “me gusta” a un posteo de la cantante promocionando su nuevo tema.

“Con mi gata salimos de roce. No llegamos antes de las doce. Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces”, dice la explosiva letra del estribillo del flamante singe de Tini Stoessel. El videoclip en el que la artista luce un outfit fucsia ya es furor en YouTube.

El romance entre De Paul y Stoessel fue mantenido en secreto durante meses, y varios periodistas aseguran que esta historia comenzó antes de la separación del futbolista de su ex.

Sobre el presente sentimental de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Yanina Latorre aseguró en LAM (América): “Salen, van a comer, a la cancha, están en Ibiza… Y decidieron contarle al mundo porque consideran que están enamorados y están bien. Si vos les preguntás, están juntos y están bien. No suben fotos juntos porque él en sus redes solo habla de fútbol”.