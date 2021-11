La provincia dará asistencia a los huérfanos de la pandemia

Mientras avanza la Ley Martina en el Congreso, los ministerios y organismos del Estado brindarán contención y ayuda ante los casos de hijos que quedaron sin padres por el Covid.

Por iniciativa del gobernador Sergio Uñac, el gobierno provincial saldrá a brindar todo tipo de contención y asistencia, a través de sus diferentes organismos y reparticiones, a los huérfanos de la pandemia, los cuales manifestaron la gravedad de la situación que cada uno de ellos atraviesa, desde que perdieron a sus progenitores.

El mandatario, encabezó este martes una reunión en Casa de Gobierno con familiares de las víctimas de la pandemia, algunos jóvenes también que perdieron a sus padres, quienes están cargo de nietos, sobrinos o hermanos menores, incluso recién nacidos.

Durante el encuentro, del que participó el diputado nacional Walberto Allende, autor de la denominada Ley Martina, para dar una asistencia del estado nacional, a los huérfanos del Covid, se vivieron momentos de profunda emoción, a medida que se conocían pormenores de cada uno de los casos y el drama que les toca afrontar.

Allende, en diálogo con Zonda Diario comentó que “el gobierno provincial va a actuar en contención, a través de todos sus organismos como son ministerios de Desarrollo Humano, Salud Pública, IPV, etc. hasta tanto se pueda aprobar la ley” en el Congreso de la Nacional, para lo cual el legislador, dialogará mañana con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a fin de avanzar con el tratamiento de la iniciativa en las respectivas comisiones.

Asimismo, se encararon gestiones ante entidades que agrupan a abogados sanjuaninos para que puedan ofrecer asesoramiento legal en forma gratuita ya que necesitan encarar juicios sucesorios, con costos aproximados de $350.000 o de tutoría, que requieren honorarios de $60.000 y que las víctimas o huérfanos de la pandemia tampoco pueden hacer frente.

Sin la ayuda estatal, “no hay forma que esta gente pueda salir adelante porque no tienen nada, después que la vida les cambió de un momento a otro y con la desesperación de no saber como siguen sin la falta de quienes aportaban el sustento diario, para afrontar deudas de todo tipo o criar a hijos más pequeños”.

Entre los diferentes casos que expusieron ayer en la reunión, donde estuvo junto a sus jóvenes hermanas a cargo, la pequeña Martina de 5 meses que da nombre a la ley, está la familia Guevara, con una deuda desde el año 2020 en el IPV o una abuela de 78 años, que cría a su nieta de apenas 3 meses.

La beba es hija de Isabella una mujer viuda con otros dos hijos, que quedó embarazada, contrajo Covid, fue internada en terapia y antes de morir, mediante una cesárea salvaron a la pequeña.

Otro aspecto importante que expusieron tanto tíos o abuelos a cargo de los menores, es la necesidad de ayuda psicológica ya que varios jóvenes de entre 12 o 15 años, sienten la necesidad de reencontrar a sus padres que el coronavirus, quitó de un día para otro de su lado, sin volver a verlos ni despedirse de ellos.

Los Centros de Salud de la Provincia, reciben gran cantidad de pedidos de atención psicológica y no dan abasto, contaron sobre los chicos, algunos de los cuales están al cuidado de otros familias que a veces no tienen todas las condiciones materiales e individuales para satisfacer las necesidades de nuevos miembros, con un bajón anímico.

El legislador comentó que, por momentos, fue muy difícil tanto para el como para el gobernador, ocultar la angustia ante la situación que les toca vivir a quienes la pandemia golpeó de lleno, subrayando que la intención es brindar contención de manera directa, con las herramientas que el estado tiene a su alcance y dar ese apoyo que necesitan para seguir adelante.