La provincia acelera el traspaso definitivo de Manantiales. La semana próxima se haría la presentación en el Congreso de la Nación, según adelantó el diputado nacional Walberto Allende. Mirá el video.

Escribe: Omar Andrada

El diputado nacional por el Frente de Todos, Walberto Allende, aseguró que la provincia intenta acelerar el traspaso definitivo de la titularidad de la Estancia Los Manantiales.

Consideró que la próxima semana ya estará redactada la presentación que se realizará en el Congreso de la Nación para que las 241 mil hectáreas que actualmente administra SJ, pero cuyo propietario es el ministerio de Defensa de La Nación, pasen a ser propiedad provincial.

Así lo aseguró Allende en el programa Lo que Pasa, de Zonda TV al expresar que “hay una firme decisión del gobernador Sergio Uñac para que se cierre definitivamente ésta etapa de más de 20 años que los gobiernos vienen gestionando”.

Lo que se pretende es dar éste paso fundamental para “realizar las inversiones necesarias y que no venga otro gobierno y modifique el convenio que se logró firmar”, en relación a la firma del acuerdo en octubre de 2021 entre el gobernador y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, para el desarrollo turístico y económico de Manantiales.

El legislador se mostró preocupado porque en la Cámara de Diputados de la Nación aún no se han conformado las comisiones “para que empecemos a analizar los proyectos que está esperando la gente”.

Reveló que en el orden local durante la semana se reunió con diferentes funcionarios provinciales y le reiteró al gobernador la inquietud en la que viene insistiendo hace tiempo que está relacionada con las inversiones que se hicieron con la red cloacal y de gas.

“Le expresé que debería buscarse los recursos necesarios para posibilitar que las casi 80 mil familias de los distintos departamentos que tienen los servicios de cloacas y gas se conecten a la red”.

Confió que “hay muy buena predisposición por parte del ministro de Obras Públicas”, Julio Ortiz Andino para avanzar en ese sentido.

A Allende le preocupa que “hay un gran porcentaje de gente que no cuenta con los recursos para realizar las conexiones domiciliarias de los servicios y por eso no se termina de alcanzar el objetivo principal cuando se realizó tamaña inversión en saneamiento ambiental”.

Argumentó que hay familias a las que si el Estado no las acompaña es muy difícil que puedan acceder al servicio ya que la conexión tiene un costo de entre 80 y 120 mil pesos y el servicio de cloaca entre 60 y 65 mil pesos de acuerdo a la distancia, a lo que hay que sumarle que para contratar un gasista matriculado hay que tener el 50% al momento de la contratación y el resto cuando termina”.

Teniendo en cuenta el gran impacto social que genera, el saneamiento ambiental al eliminar los pozos negros y la creación de fuentes de trabajo, dijo que en la búsqueda de alternativas para facilitar las conexiones “se puede conversar con los municipios, coordinar con las cooperativas de trabajo, con el colegio de matriculados, y que además la UNSJ y la escuela Obreros del Porvenir están capacitando a personas para hacer más accesibles los costos”.

Por otro lado contempló que a partir de la entrada en vigencia en la provincia de la ley Zona Fría, ley de la que él fue su impulsor, que consiste en la reducción de tarifas, “todas éstas nuevas conexiones automáticamente pasarán a conformar el padrón de beneficiarios de la reducción de la tarifa del 50%”.

Por otro lado, el diputado afirmó que junto a la Senadora Nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, y el ministro de la Producción, Ariel Lucero, hicieron el planteo ante el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, sobre el reintegro por exportación de las pasas que ha quedado relegado con respecto al del mosto, vino o la uva en fresco.

“Pedimos que se modifique y tenga los mismos beneficios porque hablamos de casi 45 millones de dólares en exportaciones y SJ produce el 92% de lo que exporta la Argentina. Es un tema que nos ocupa y nos preocupa porque es un volúmen importante y una actividad que genera importantes divisas para la provincia y mano de obra”, concluyó.

