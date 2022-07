La protesta argentina que originó las tarjetas en el fútbol.

Acerca de

Las tarjetas roja y amarilla se implementaron de manera experimental en el fútbol en los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en México en 1968. Teniendo en cuenta los resultados positivos de aquella experiencia, la FIFA las aplicó oficialmente en el Mundial de 1970 que se jugó en el mismo país. La idea de adoptarlas surgió luego de un incidente en el que estuvo involucrado la Selección Argentina en la Copa del Mundo que tuvo lugar en Inglaterra en 1966.

El 23 de julio de 1966, el mítico estadio de Wembley fue el escenario que albergó el partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final del torneo.

Más de 88 mil espectadores se dieron cita en la catedral del fútbol para presenciar el encuentro, que sería trascendental porque dieron origen a las tarjetas.

El partido se jugó en medio de un manto de sospechas. La delegación argentina cuestionó al árbitro del encuentro, el alemán Rudolf Kreitlein, quien fue elegido entre gallos y medianoche, al igual que su colega inglés Jim Finney, encargado de pitar en el partido de cuartos entre alemanes y uruguayos.

Los jugadores argentinos, por recomendación de su técnico, el “Toto” Lorenzo, salieron al campo de juego con la idea de discutir cualquier fallo del juez. Antonio Rattín, como capitán del equipo, era el encargado de encabezar las protestas.

El desarrollo del encuentro, en donde predominó la pierna fuerte, se vio permanentemente cortado por las discusiones entre los jugadores de ambos equipos y las reiteradas protestas de los argentinos al alemán, que con sus fallos inclinó el campo de juego a favor del dueño de casa.

A los 37 minutos de la primera etapa, Rattín protestó más de la cuenta y el árbitro, sin entender lo que le decía el jugador, con su dedo índice le marcó el exterior del campo, señal inequívoca de expulsión.

Decisión que generó un nuevo tumulto. Los argentinos protestaban el fallo, los ingleses pedían que le expulsado abandonara el campo de juego.

Años más tarde, el argentino declaró que “solamente le pedía un intérprete”, mientras que el alemán manifestó que “lo expulsé porque no me gustó la forma en que me miró”.

Luego de unos minutos de discusión, Rattín emprendió su camino a los vestuarios. Antes de llegar su destino, se sentó un par de minutos en la alfombra de la Reina que bajaba del palco real al campo de juego “esperando al traductor” y luego estrujó el banderín del córner con los colores de la bandera inglesa. La actitud del argentino irritó a los espectadores, que comenzaron a arrojarle toda clase de proyectiles.

Todo lo que siguió es conocido. A 12 minutos del final, Hurst, de cabeza, marcó el único gol para los dueños de casa que se clasificaron a semifinales (una semana después ganaron el Mundial al vencer a Alemania en el encuentro decisivo).

Finalizado el partido, los jugadores argentinos siguieron protestándole al alemán, incluso uno llegó a romperle la camisa negra. El público inglés despidió al equipo argentino al grito de “animals, animals”.

El confuso episodio entre Rattín y el árbitro alemán, originado en gran parte por las barreras en el idioma, hizo que un árbitro inglés, veedor de la FIFA y que estuvo presente en dicho encuentro, propusiera la incorporación de las tarjetas amarilla (advertencia) y roja (expulsión), tomando la idea de un semáforo cuyo código cromático es entendido universalmente.