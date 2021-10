Violencia de género: la problemática vista y analizada desde adentro

“REVERTIR EL PARADIGMA REQUIERE DE UN TRABAJO DENODADO”

Vanesa Díaz es Licenciada en Trabajo Social y por eso abordó la temática desde el punto de vista profesional que amerita.

Ante las cámaras de Zonda TV encabezó su exposición indagando: “la pregunta es si se puede prevenir y cómo la violencia familiar”, y para responder explicó que “los varones han sido socializados en una cultura de dominación, de abuso de poder, dónde hay una construcción cultural que los atravieza”. A lo que a renglón seguido añadió que “revertir ese paradigma requiere de un trabajo denodado de todos”.

Luego detalló que “en primer lugar tiene que ver con desarticular la conducta abusiva y controlar el ejercicio de esa fuerza que daña, no sólo a la persona con la que tiene relación sino también a sí mismo”.

“Es muy difícil desarticular ésos aprendizajes de una masculinidad tradicional donde está incorporado el aprendizaje de discriminación y descalificación hacia la mujer. Hay que desarticular esos mecanismos y a partir de ahí comenzar con un trabajo de reversión de comportamiento”.

Agregó que en el ciclo de la violencia hay distintas etapas: “Liberación de tensión y luego la explosión que puede destruir la vida de una persona y a su vez la de sí mismo”.

Aclaró que también puede explotar para adentro. “En ese caso los violentos son propensos a sufrir distintas patologías y generar ACV o episodios cardiovasculares o situaciones trágicas como accidentes”.

Por eso alertó que “si no hay alguien de afuera que esté mirando y que conozca del fenómeno, cómo se expresa, se manifiesta, cuáles son los indicadores de un maltrato emocional, psicológico, físico y hasta económico, no lo vamos a cortar”.

Indicó que eso se refiere sólo a la prevención primaria.

Aconsejó que no sólo depende del núcleo familiar sino que “es necesaria la intervención de los establecimientos educativos y los lugares de recreación de los niños que también transmiten valores. Con los profesionales no alcanza. Es responsabilidad de todos. Lo que hay que hacer, como ciudadano común, es aprovechar la información que está al alcance de la mano en internet, guglear y buscar: expresión emocional o cuales son los indicadores de la violencia”, aconsejó en el final.

“ROCÍO PERDIÓ LA VIDA INTENTANDO SALIR DE ESE VÍNCULO DE VIOLENCIA”

Victoria es tía de Roció Villalón, la chica de apenas 16 años de edad que murió víctima de violencia de género por parte de su novio. Debido a problemas de salud, Silvana, la madre, no pudo concurrir y por eso Victoria asistió para aportar desde su testimonio.

“Con Silvana nos propusimos contar la historia de Rocío, porque muchas chicas nos preguntan y quieren saber. No nos molesta, todo lo contrario, queremos aportar desde nuestra mala experiencia”, alude Victoria.

Narró que Roció “tuvo una agonía muy grande. Ella pierde la vida intentando salir de ese vínculo de violencia”.

“Es necesario llevar el testimonio como familiar, como una manera de evitar situaciones de violencia de género, algo tan feo y lamentable. Lo decimos nosotros que lo vivimos en carne propia porque cada año sufrimos más la ausencia de Rocío”.

Recordó que “estaba de novia y había decidido terminar con él. Ella se enteró que él tenía otras novias, pero él le pidió la última conversación. Con mucho miedo fue, le mintió a la mamá, y ahí la asesinó, la golpeó con una botella de cerveza y la estranguló”.Rememoró que Rocío “agonizó mucho porque quería vivir. Tenía muchos sueños, ganas de estudiar, era una excelente alumna”.

Acerca de porqué decidieron, aún a pesar del dolor por tamaña experiencia, hablar y abordar el tema cada vez que es necesario, confió: “la sociedad en la que vivimos es muy conservadora y por ahí opinan y atacan diciendo que porqué no salió antes de esa situación de violencia. También porque muchas chicas creen que pueden iniciar una relación violenta y terminarla cuando ellas decidan y no es así”.

“PODEMOS SOÑAR CON QUE LAS CUESTIONES DE MODIFIQUEN”

Laura Vera, la referente de Amas de Casa en SJ habló del trabajo que realizan desde la asociación con la creación en 2018 del Hogar Ceci Martínez, y el pasado 28 de septiembre del Refugio Rocío Villalón.

“En ellos brindamos ayuda a las mujeres víctimas de violencia que no tienen un lugar para estar con sus hijos mientras hacen las denuncias correspondientes o ya disponen de una medida perimetral para los agresores. A la vez se las acompaña de manera legal, psicológica y a través de capacitaciones”, explicó.

Confió que por el Hogar Ceci Martínez han pasado más de 63 mujeres en el último año y medio de pandemia con un período más prolongado de permanencia, con una vinculación posterior del 80%”.

“Vemos con mucha preocupación que el 75% de las mujeres que ingresan a nuestro hogar son chicas entre 18 y 30 años. Mujeres que desde muy pequeñas sufrieron distintos tipos de abusos, noviazgos violentos y que necesitan estar contenidas en el hogar”.

Refirió que las mujeres “denuncian cuando pueden y hacen hasta dónde pueden”, incluso confesó que “el 40% de las que vivieron en el hogar vuelve con el agresor”, sin embargo subrayó que volvieron a requerir ayuda y auxilio cuando volvieron a ser violentadas. Eso muestra que el trabajo no es en vano y podemos soñar con que las cuestiones se modifiquen de fondo”, se esperanzó.

“En el 2014, cuando algunas de las compañeras se acercaron a contarnos su situación de violencia acudimos a otras organizaciones y lamentablemente fueron tan frecuentes esos pedidos de ayuda que decidimos conformar el grupo para sostener a las mujeres víctima de violencia”.

“De ahí empezamos a luchar por cuestiones netamente necesarias en la provincia como la adhesión a la ley 2485. Decidimos hacerlo de manera sistemática, con una idea de capacitación, porque los motivos por los que las mujeres vuelven con el agresor generalmente son económicos”.

Aclaró que no solamente ocurre en los sectores más vulnerables, sino en todos los ámbitos. “Nos ha pasado que compañeras mayores de 50 años empezaron a participar en nuestros talleres, a modificar su vida, sus conductas y cómo relacionarse con sus parejas.Tratamos de levantarles la autoestima y enseñarles que son capaces de hacer lo que se propongan”, concluyó Laura Vera.