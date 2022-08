La primera orquesta de música contemporánea de América será de SJ

El objetivo es que esté conformada a fin de este año y los primeros conciertos se desarrollen los primeros días del año que viene.

La Orquesta Argentina de Música Argentina Contemporánea nacerá en SJ como una cooperativa de trabajo. Lo novedoso es que será la primera orquesta de América Látina de estas características.

El objetivo es que la Orquesta esté terminada de conformar a fin de este año y los primeros conciertos se desarrollen los primeros días del año que viene.

Según contó Miguel Angel Greco, integrante de la Cooperativa Orquesta Argentina de Música Contemporánea, la idea surgió a partir de varias necesidades: trabajar y darle a los compostirores un espacio para estrenar sus obras.

“Ellos pueden conseguir subsidios pero no hay orquestas que puedan tocar esas obras, para eso estará esta orquesta, también para mostrar una música distinta que no se sueñe escuchar tanto en nuestra región y hacer interpretaciones de calidad”, destacó Greco.

“Cuando creamos esta orquesta y empezamos a presentar los papeles, sabíamos que no había una orquesta así. También nos incentivó el diálogo y la solidaridad que hay entre los músicos sanjuaninos, lo que facilita el trabajo asambleario que requiere el asociativismo”, señaló.

A la vez, Greco agregó que “hay ensambles en universidades, grupos chicos que se van formando para los estrenos de algunas obras pero quedan en eso, algunos se disuelven, otros van cambiando pero no hay un grupo estable”.

Federalismo desde SJ



“Esta es una orquesta formal que no hay en el país, por eso le pusimos Orquesta Argentina, ya que uno se mal acostumbra a que lo que tenga nombre “Argentino” sea de Buenos Aires y San Juan es Argentina también”, expresó Greco.

“No sabíamos que en el resto del mundo casi tampoco había una orquesta de estas características, solamente en algunos países de Europa. Hablando con colegas, nos dijeron que éramos una de las pocas en el mundo pero en América no encontramos ninguna, que nos pone como pioneros que no era la intención, queríamos hacer algo de calidad y trabajar”.