La primera dama de Argentina ¿embarazada?

Las redes sociales colapsaron después de ver una publicación que realizó la primera dama en medio del escándalo. ¿Qué hay detrás?



Las redes sociales colapsaron después de ver una publicación que realizó la primera dama, Fabiola Yañez, en medio del escándalo por el festejo en la Quinta de Olivos en 2020, y que dispararon rumores de embarazo.

En las ultimas horas del sábado, la primera dama compartió varias fotos en su cuenta oficial de Instagram, haciendo resaltar una en especial, que la muestra poniendo sus manos sugestivamente sobre su vientre y que dispararon rumores de embarazo de manera inmediata.

Pero no fue la única imagen que causo impacto. Otra historia que la primera dama publicó, reforzó el rumor al mostrarla sentada, siendo enfocada de costado.

Alberto Fernández encabezó desde el Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, el lanzamiento de la segunda edición del programa de estímulo al turismo PreViaje y remarcó que la primera versión de la iniciativa “fue muy exitosa en el verano pasado”, al punto que fue destacada por la ONU.

En Misiones, Fernández volvió a mostrarse con su esposa, Fabiola Yañez, después del revuelo generado en torno del festejo del cumpleaños de la primera dama en 2020 en la Quinta Presidencial de Olivos, en medio de una cuarentena estricta con motivo de la pandemia de coronavirus.

Apenas la primera dama publicó las fotos que generaron revuelo en la red, Guadalupe Vázquez, la periodista que sacó a la luz la foto del festejo de Fabiola y Alberto Fernández en Olivos, escribió en Twitter: “Se viene #OperacionBebe para tapar el escándalo de #LaFoto. ¿Anuncio oficial el lunes? Después no digan que no les avisé”.

“¿Son capaces de utilizar un embarazo para desviar la atención de #LaFoto? Son capaces de utilizar un embarazo para desviar la atención de #LaFoto.#OperacionBebe Se viene anuncio. No digan que no les avisé”, agrego la politóloga y periodista de La Nación +, Radio Rivadavia y El Nueve, que en las últimas horas protagonizó un tremendo cruce con Antonio Fernández Llorente por la foto de Olivos.