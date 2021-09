LA PRESIÓN TRIBUTARIA, UNA GRAN TRABA PARA LA COMPETITIVIDAD

En el país, se pagan unos 160 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales y en el último año crecieron más . Advierten que esta pesada carga impositiva, produce cada vez más un incremento en la economía informal.

Argentina ocupa el primer lugar en el ranking de los países con mayor presión fiscal a las empresas en la región Sudamericana, en base a la información del Banco Mundial. Este puesto en el podio pone en riesgo la competitividad de las empresas argentinas y sobre todo propicia un incremento de la economía informal.

Se calcula que existen más de 160 impuestos entre la Nación, las provincias y los municipios. Y en el último año se incrementaron, teniendo como ejemplo el denominado impuesto a la riqueza.

La otra cara de esta realidad la atraviesan las industrias y empresas sanjuaninas diariamente. “En materia tributaria estamos peor que antes y eso se ve en como está creciendo la economía informal y en negro porque el pequeño comerciante e industrial y la microempresa antes de fundirse pasa a la informalidad”, comentó el secretario de la UISJ, Gustavo Fernández.

Y detalló algunas de las principales trabas de los industriales a la hora de tributar.

El otro lado del

convenio multilateral

Las empresas que venden en distintas provincias tributan a través del denominado convenio multilateral. Por esta herramienta todas las direcciones de rentas del país acordaron un sistema para distribuir lo recaudado por Ingresos Brutos, mediante una fórmula entre los ingresos y gastos en cada provincia. Esto arroja un coeficiente que se aplica para distribuir las ventas y se asigna una proporción a cada provincia. En SJ se paga el 3%, que sumado a Lote Hogar y Acción Social llega al 3,5%. Pero en otras provincias a donde llegan los productos sanjuaninos, como Buenos Aires y Córdoba, este pago alcanza al 5%.

Además, Fernández destacó que otro de los inconvenientes es que las retenciones del impuesto se hacen por adelantado. Muchas veces se retiene más de lo que después resulta obligatorio pagar, por lo que hay un saldo a favor que no se actualiza por la inflación. “Entonces en algunas jurisdicciones debes plata y se aplican intereses. Pero en otras jurisdicciones tenés plata a favor que no podes ajustar por inflación ni aplicar intereses. Se genera allí no solo una presión tributaria creciente sino una voracidad del estado de salir a cobrar de manera adelantada. Esto complica financieramente a las empresas, se esta adelantando el pago de impuestos muchas veces por encima de lo que es obligatorio que ingresen”, añadió.

La respuesta a todos estos reclamos es una reforma gradual del sistema impositivo.

“Para reactivar no solo hay que alentar el consumo sino también la inversión y las exportaciones. Para ello necesitamos competitividad y para tenerla necesitamos un esquema impositivo mas razonable y sobre todo previsible “, opinó el empresario.