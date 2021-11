La posición que cada lista llevará al Congreso

Los candidatos a diputado nacional de los 4 frentes que se presentan en estos comicios, Walberto Allende (Todos)), Susana Laciar (Juntos por el Cambio), Marcelo Arancibia (Consenso Ischigualasto) y Cristian Jurado (Frente Izquierda) se refirieron a sus proyectos en tres tópicos: minería, crisis hídrica y economías regionales. También brindaron su mensaje a los sanjuaninos sobre porque deben elegirlos en las urnas el próximo domingo.

Walberto Allende-Frente Todos: “La crisis hídrica amerita sentarse a dialogar”

El candidato a diputado nacional en primer termino por el Frente Todos, Walberto Allende definió para Zonda Diario su postura y proyectos para temas fuertes de la realidad sanjuanina.

¿Cómo impulsaría la minería?

En materia minera San Juan es ejemplo nacional porque hay un marco legal que da seguridad jurídica, y las empresas saben que es una provincia bien ordenada.

A nivel nacional creo que podríamos ampliar los beneficios para que las empresas internacionales quieran venir a invertir en el país, porque invierten muy fuerte, son generadoras de muchas fuentes de trabajo y son proyectos de largo plazo.

¿Y las economías regionales?

Necesitan incentivos principalmente en el tema transporte y deben tener alguna promoción para pymes e industria, sino es muy difícil la radicación de las empresas. Debemos ponernos en conjunto los diputados y trabajar en eso.

¿Qué medidas se pueden implementar para la crisis hídrica?

A través de un proyecto de ley se buscará la disponibilidad de fondos especiales para proyectos de investigación y cuidado de los acuíferos en todo el territorio nacional.

San Juan hace tiempo implementó la capacitación y aplicación de riego eficiente en cultivos, como el riego por goteo o aspersión. Bajo este modelo, se crearán planes con líneas especiales de créditos o subsidios, según el caso, para optimizar el uso de los recursos hídricos del país proyectando a futuras épocas de sequía.

Se trabajará en un proyecto para lograr un máster plan para la investigación, administración del uso eficiente del agua, teniendo en cuenta la visión integral de cuencas.

¿Porqué deben votarlo?

Ofrezco mi experiencia en el Congreso Nacional defendiendo los intereses de la provincia y de cada sanjuanino.

En estos cuatro años he logrado conocer cómo funciona el Congreso Nacional, y cómo lograr consensos para aprobar los proyectos y defender como corresponde los intereses de San Juan.

Y en este tiempo ha quedado en evidencia este trabajo en equipo junto con el gobierno de la provincia.

Queremos seguir en este rumbo y para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes en las urnas.

Marcelo Arancibia-Consenso Ischigualasto: “Hay que bajar los costos de lo logístico”

El candidato en primer término por Consenso Ischigualasto considera que lo que sacará a la provincia de la pobreza y la insertará en el mundo es saber administrar el recurso humano, para lo que asegura que “hay que apuntar a la educación, porque se ha perdido el modelo sarmientino, ya que esto es una herramienta de progreso personal y por eso Argentina logró que nos incorporamos al mundo como un país moderno y eso se ha perdido”. Sin embargo, no apartó la mirada hacia otros aspectos clave.

¿Cómo se impulsa la minería?

El mundo está combatiendo el cambio climático y necesita pasar de la energía de base fósil a renovable. El 50% de los minerales metalíferos de Argentina están en la Cordillera sanjuanina y el cobre es un insumo básico para las energías renovables. San Juan tiene la posibilidad de insertarse en el mundo con este rol. Ahora, lo tenemos que hacer con un cuidado especial.

¿Qué medidas propone para las economías regionales?

Primero hay que eliminar las retenciones a todo tipo de exportación de nuestros productos agrícolas, ganaderos e industriales. En segundo lugar acercar San Juan al puerto bajando los costos de lo logístico porque sino es imposible un proyecto de inserción mundial.

¿ Y contra la crisis hídrica?

Es la política la que tiene que administrar el suministro de agua para consumo personal, para árboles y paseos, públicos, la agricultura, la producción y la megaminería. En el Congreso se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista tributario y fiscal, como por ejemplo, bajar los costos de la energía para hacer funcionar los pozos de agua que hoy son necesarios, o promociones a través de los tributos y subsidios para contener el trabajo.

¿Porqué hay que votarlo?

Porque el ciclo kirchnerista se está agotando. Vamos a construir en la provincia una oposición, sincera, honesta. Ese espacio está vacío y hay que ocuparlo.

Consenso Ischigualasto es una alternativa viable para ir a discutir a la Nación, ser protagonista de la Argentina que queremos y nos merecemos.

Susana Laciar-Juntos por el Cambio: “Necesitamos más estabilidad para las inversiones”

La candidata a Diputada Nacional de Juntos por el Cambio, Susana Laciar, se expresó sobre temas clave que preocupan a los sanjuaninos.

¿Cuales son sus proyectos sobre minería?

Hay proyectos mineros en etapa de exploración en base a la riqueza que nos da la montaña, esas inversiones necesitan confianza y seguridad jurídica y ahora el país no la da. Quien se pone un kiosco o emprende un proyecto minero siente una mochila enorme, se siente esclavo del sistema impositivo que no da servicios y eso hay que modificarlo.

¿Cómo potenciaría las economías regionales?

Hoy también están postergadas, necesitan un tratamiento diferencial, no es lo mismo la de San Juan que la de Córdoba o La Pampa. Hay que bajar el impuesto a las ganancias porque generará un círculo virtuoso, necesitamos más estabilidad y confianza que invite a la inversión para mejorar la realidad económica.

¿Cómo se enfrenta la crisis hídrica?

Vamos a acompañar la iniciativa del Diputado Marcelo Orrego para declarar la emergencia hídrica y que la Nación nos ayude. Sabemos que el clima es adverso y que cuando llueve cae granizo y daña a los productores. Hay que organizar cómo el agua debe llegar a cada viñedo y hay que planificar cuánto cuesta mantener un pozo.

¿Porqué hay que votarla?

El mensaje final es que de acá al domingo puedan reflexionar tranquilos, que puedan estar con su familia y que el domingo puedan tomar la decisión con tranquilidad y responsabilidad. Que la bronca no te supere y que el voto pueda ser de esperanza porque la Argentina nos necesita a todos con empleo y educación que debe ser la base para el progreso y la igualdad.

De mi parte, soy respetuosa de los pensamientos distintos. Mi campaña ha sido en base al respeto, las chicanas o lo que pasa en las redes sociales hace que el ciudadano se aleje de la política y descrea de esta herramienta transformadora. El desafío es con estatura debatir los temas que más preocupan a los sanjuaninos. Tener mucho compromiso y responsabilidad en lo que viene.

Cristian Jurado (Frente Izquierda): “Buscamos créditos blandos para productores”

Desde el Frente de Izquierda, el candidato que ganó las PASO, Cristian Jurado también definió las principales propuestas para llevar al Congreso en estos temas importantes. Jurado se impuso, junto a Mary Garrido, en las internas y son los referentes que el Frente buscó posicionar en esta campaña.

¿Qué proyectos se pueden desarrollar para la minería?

En esta situación, no se puede dar licencias a proyectos megamineros en un contexto de crisis hídrica.

Estamos de acuerdo en defender la ley de glaciares y que no se puede prohibir la mega minería, no somos anti mineros.

¿Cómo se puede paliar desde el Congreso la crisis hídrica?

Consideramos que es de inmediata aplicación que deje de funcionar la mega minería para que el agua vaya para la población y la producción.

También dice la ONU donde toda producción industrial sino reduce su producción de dióxido de carbono el calentamiento global sigue estando. Y la sequía es producto del calentamiento global y si no paramos lo sufrirán las próximas generaciones.

¿Qué proyectos fomentaría para las economías regionales?

Tiene que haber créditos blandos para que los productores puedan producir el principal problema es el agua, una hectárea que no tiene agua no puede producir.

¿Porque los sanjuaninos deben votar a la izquierda?

Nosotros opinamos que desde la Izquierda hay distintas herramientas contra la derecha. Las tres listas en el panorama provincial están de acuerdo en acordar con el FMI en los próximos días y garantizar los pagos y la letra chica de los acuerdos es ajuste a la clase trabajadora, mayor flexibilización laboral y previsional y en formas de trabajo que es la receta que se viene aplicando desde la dictadura militar de las 4 listas la única que propone soberanía económica independencia política ir a una industrialización priorizando el trabajo es el frente de izquierda. Le volvemos a decir a los votantes que se anime a cambiar y vote trabajadores, que nos proponemos ser protagonistas del escenario político provincial.