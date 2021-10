La plata no te da toda la felicidad

Eduardo Martí se ganó 44 millones de pesos en el Quini 6 en el 2019. Seis meses después de semejante alegría la historia cambió.

En octubre del 2019 el Toro llegó a la Agencia de Quiniela con el tiempo justo para realizar su tradicional jugada del Quini con sus clásico números 03, 10, 11, 20, 25 y 30.

Se ganó 44 millones de dólares, pero los impuestos dejaron esa cifra reducida a 30 millones. Pero como la jugada había sido compartida con una compañera de trabajo solo le quedaron 15 millones.

Nunca ocultó su felicidad ni tampoco ser el ganador y tal cual lo había prometido en su momento si ganaba en premio haría una gran fiesta para los amigos.

El 1 de noviembre del 2019 en Villa Dolores, su pueblo, su lugar, su vida organizó la Quinifest. Fueron 200 los invitados que disfrutaron de una noche excepcional que a las 3 de la madrugada pareció terminarse porque se acabo todo. «Esta noche es para divertirnos, es tiempo de reponer» dijo el Toro Martí al responsable del evento.

En esa fiesta el flamante ganador del Quini 6 se gastó $70.000. Pero eso no fue lo único que hizo por la gente a una prima que trabajaba de empleada doméstica le regaló el Kiosco que atendía el por las tardes noches.

También se compro Mini Van Hyundai modelo 2017 de 10 pasajeros porque quería empezar con un emprendimiento personal viajando a lugares cercanos a su pueblo de Villa Dolores.

Donó $100.000 al club de sus amores: el Deportivo Comercio de Dolores que jugaba el Regional Amateur. Antes de ganar era muy querido y después mucho mas. Llegó a tener 120 ahijados en Dolores.

A la empleada de la agencia de quiniela le regalo una moto 0 Km. «No podía creer cuando veía que el camión se paró frente al negocio y bajaban la moto que era para mi. El Toro se portó conmigo» contaba la joven.

Su vida estuvo emparentada con el sacrificio. Durante varios años trabajó en el municipio pero lo echaron junto a 100 empleados mas en el 2007. Después hizo de todo, desde hacer y vender pan hasta cosechador en Mendoza.

Sin embargo la malaria parecía terminar cuando un par de años después ingreso en Tribunales como ordenanza.

La historia que le pudo cambiar la vida por completa una vez que ganó tantos millones no fue así.

Su hija Romina de 37 años cuenta con dolor lo vivido. «En plena pandemia le dio un ACV y después de dos semanas internados falleció. El dinero ayuda mucho, por supuesto, pero también es mucho lo que se lleva. Mi papá se enfermó a raíz de esto… Es cierto, tenía una enfermedad de base, diabetes, no se cuidaba y no le gustaba ir al médico, siempre decía que si tenía algo era mejor no saberlo… Pero la adrenalina de lo que vivió después de haber ganado el Quini hizo que se adelantaran los tiempos…”.