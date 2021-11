La piloto que juntaba cartones para correr

La morocha Gélvez debutó el fin de semana en la categoría menor y giró por primera vez en El Villicum. Antes de salir a pista, le narró a Diario Zonda todo lo que tuvo que hacer para llegar hasta acá. “Quiero vivir de esto”, asegura.

Sus padres no podían costear su carrera automovilística. Estaba empezando y necesitaba dinero para poder correr.

Sin temblarle la mano, se puso a juntar cartones, a vender panchos en la calle, hasta hacía bizcochuelos y colocaba antenas de DirecTV para llegar al presupuesto de cada fecha.

Julieta Gélvez, que este fin de semana debutó en el Top Race Junior en El Villicum, contó su historia, un ejemplo de perseverancia.

Hoy vive un sueño en su Chevrolet número 55, ploteado con negro, celeste y su color preferido, el fuxia.

“Anoche no pude dormir (por el jueves pasado). Estoy muy ansiosa de acelerar en este hermoso circuito- Todavía no le doy arranque al auto imagínate”, se ríe, se da vuelta y mira el auto.

“Mi familia no es pudiente económicamente, entonces tenía que hacer algo para poder correr. Siempre hice cosas para poder concretar mi sueño. Vendía panchos, pirotécnica, bandejas de Navidad, hacía bizcochuelos y hasta junte cartones para vender en un momento”, esfuerzo que luego tuvo sus frutos.

July empezó a trabajar “atendiendo autos del Zonal Cuyano y luego era técnica de Direc TV.

Hoy, gracias a Dios, tengo trabajo seguro en la planta de Toyota en Zárate”.

La morocha mendocina comenzó corriendo en el Zonal Cuyano y luego pasó a la Fórmula 1000 Bonaerense y este fin de semana logró saltar al Top Race Junior.

“Amo el automovilismo y me encantaría vivir de esto”, pero Julieta además de su pasión por los autos “hago bici, trekking y canto. Me gusta mucho la música”, cerró Julieta que en su primera carrera en la categoría, agregó en el puesto 14 en Albardón.

La chica de Mendoza tiene como máximo ídolo a “Matías Rossi, es mi máximo referente”.

Su madre comerciante y su papá chacarero, están orgullosos del sueño cumplido de Julieta, que tiene en su equipo a varias chicas. “Tenemos a seis chicas en nuestro equipo, son muy buenas todas. Las chicas están aprendiendo son todas chicas, pero el auto se hace en el taller de Salvi y ellos además hacen soporte durante el finde de carrera”.

Julieta llegó a vender cartones para poder correr en el automovilismo.

SENSACIONES

“Me quedé con sensaciones de querer más, de mejorar. Ya estoy pensando en la próxima, analizando el próximo circuito y cómo terminar de juntar el dinero. Ver donde me voy a quedar y cómo voy a ir, ver los horarios y días en el trabajo para que me den el viernes”, sostuvo July.