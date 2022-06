La pasión no muere

Rafael tiene 82 años, es hincha de Huracán pero padece de Alzheimer y su enfermedad está muy avanzada. Se olvida de casi todo, menos de su amor por el Globo.

El Alzheimer es una enfermedad tan cruel que destruye a su paso. No solo afecta a quien lo padece, sino que también a los que conviven con él.

Historias hay al por mayor. Olvidos. Llantos. Recuerdos perdidos…

La persona que sufre esta enfermedad no puede estar cerca de la realidad que lo rodea todo el tiempo.

Los que conviven con el enfermo sufren el mismo dolor, la misma tristeza y cuesta encontrar minutos o segundos de felicidad.

Rafael tiene 82 años y su alzheimer está muy avanzado. Su nieta Camila escribió en twitter al respecto y eso es una clara muestra que la pasión por la camiseta no la derrumba ni la enfermedad mas cruel.

“Mi abuelo está súper pérdido, con un estado muy avanzado de Alzheimer, a veces no sabe quién soy, no sabe que día es o dice que fue a una fiesta.Recién le dije que se levanté que jugaba Huracán y me dice NO! JUEGA MAÑANA, CONTRA DEFENSA Y JUSTICIA. Te amo Huracán”

La publicación fue leída por la gente de prensa del club Quemero y encontraron respuesta rápida para devolver un poco de felicidad a tanto drama y dolor.

El domingo, Huracán jugó con Atlético Tucumán y empató 0 a 0. En la platea del estadio Tomás Adolfo Ducó estuvo Rafa con su nieta y toda la familia.

Mas allá del resultado, de no conocer a todos los jugadores la cara de Rafael era distinta. Volvía tener vida, como cuando llevaba a Camila con 4 años a la cancha.

Rafael se dio el gusto de pasar por vestuarios, Se llevó una camiseta de Huracán con la número 10 y su nombre en la espalda.

Se sacó fotos con los dirigentes y con un par de jugadores, se abrazó a la camiseta y no la soltó.

Fue el mejor día del padre para Rafael y Camila como el resto de los mortales entenderemos una vez mas que el tiempo pasa.

La vida pasa, pero el amor por la camiseta y la pasión por el club no hay enfermedad que la pueda matar.