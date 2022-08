La palabra de Mica Viciconte sobre la crisis con Fabián Cubero

La influencer respondió cómo están las cosas en su casa tras el nacimiento de Luca.

Todo parecía andar muy bien entre Mica Viciconte y Fabián Cubero, quienes le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, Luca, hace poco más de dos meses. Sin embargo, en las últimas horas, la feliz pareja se vio envuelta en rumores que aseguran que enfrentan una fuerte crisis.

Ahora, fue Estefi Berardi quien por medio de sus redes sociales se refirió al malestar de la pareja. Un seguidor le consultó si efectivamente era cierto lo de la crisis entre la ex Combate y el ídolo de Vélez y la panelista respondió: “Ella lo niega”.

Además, la figura de Mañanísima sumó más datos el programa de Carmen Barbieri por Ciudad Magazine: “Yo no digo que estén separados, tiene un bebé chiquito, pero ahí algo hubo. Y una de mis compañeras de LAM, Andrea Taboada, habló con Micaela Viciconte de este tema porque a mí me tiene bloqueada”.

“(Taboada) le preguntó: ‘¿Estás bien con Fabián? Porque nunca más subieron nada’. Y ella se lo negó. Le dijo: ‘Nada que ver’”, confió sobre lo que habría dicho la mamá de Luca Cubero sobre los rumores.

Había sido Guido Zaffora quien sacó a la luz la información días atrás, cuando aseguró que fue aquel polémico posteo de Nicole Neumann en Bariloche y la historia de Instagram de Mica Viciconte, lo que causó problemas con Fabián Cubero.

“La relación viene muy mal desde lo que pasó con el posteo de Mica por lo de Bariloche. Y ese móvil que dio Cubero a Intrusos, que a Nicole no le cayó nada bien. Porque ella dice ‘no hablo, me vienen a buscar’. Porque ella no frena, se va directo y no habla del padre de sus hijos”, expresó el periodista.

Además de revelar que a la modelo Manu Urcera, su novio, la apoya para que esté todo más tranquilo con su ex y la actual pareja de él, aseguró que del otro lado no es así. “Nicole Neumann dice que Mica Viciconte no ayuda para nada. Sobre todo, teniendo en cuenta ese posteo echándole la culpa a Nicole, cuando claramente no se tenía que meter”, cerró el tema.