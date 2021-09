La Orquesta Sinfónica de la UNSJ tiene su primer disco

Realizado bajo un sello discográfico suizo, el trabajo ofrece valses de Strauss. Se viene el segundo con tangos sinfónicos.

La Orquesta Sinfónica de la UNSJ ya retomó sus ensayos, pero durante el período más agudo de la pandemia de Covid 19, parte de su trabajo fue registrar discos a partir de conciertos que ya había realizado en San Juan, en el Auditorio “Juan Victoria”.

Como resultado, allí está ahora el disco virtual editado por el sello internacional VDE-GALLO: “Valses en la tierra del Tango – Una Gala de Johann Strauss desde San Juan – Argentina” (“Waltzes in the land of the Tango A Johann Strauss Gala from San Juan”, publica el sitio vdegallo.com).

Pero además está casi terminado, y será editado también con aquel sello suizo, un trabajo con tangos sinfónicos. Hay otro proyecto relacionado con un histórico compositor de catadura mundial, del cual el maestro Emmanuel Siffert, director de la Orquesta, no quiso adelantar mucho más.

“La necesidad surgió en pandemia, era una necesidad de la Orquesta al no poder tener funciones presenciales, sumado al terremoto de enero, que no nos deja utilizar nuestra casa natural que es el Auditorio Juan Victoria”, explicó Juan Carlos Caballero, violinista de la Orquesta.

El músico dijo que muchos de los integrantes de la formación tienen otra actividad importante que es la docencia, pero “necesitamos con la Orquesta seguir manteniéndonos en contacto con el público, por eso, con el gran trabajo de nuestro director Emmanuel Siffert y de Javier Domínguez, encargado de la grabación y sonidista de la Orquesta, se pudo terminar este disco de valses y tangos”.

El director Emmanuel Siffert indicó que los valses de Strauss fueron grabados en vivo en el “Juan Victoria”.

“En la pandemia, como trabajo alternativo, junto Javier Domínguez hemos escuchado todas las grabaciones de los conciertos y hemos escogido algunos valses para editar en un cd virtual. Todos fueron grabados en la sala fantástica que tenemos en el Auditorio Juan Victoria.

Con lo de tangos sinfónicos, que saldrá luego, sucedió lo mismo: escogimos algunos tangos de conciertos de los últimos años”, definió el Maestro.