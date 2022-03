La orquesta sinfónica abre la temporada con nuevo director. Será hoy a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala.

La Orquesta Sinfónica de la UNSJ se prepara para dar comienzo a su nueva temporada. Esta noche desde las 21:30 hs, la sala del Auditorio Juan Victoria será el lugar de recuentro entre la agrupación local y el público sanjuanino.

La cita con la Orquesta Sinfónica dará comienzo con la Obertura El Empresario de Mozart y continuará con el Concierto para Piano y Orquesta N ° 3 de Beethoven, con el solista Leonardo Marconi. El cierre contará con la interpretación de la Sinfonía N 8 de Beethoven.

En esta oportunidad, hará su debut Alfons Reverté Casas, el maestro que estará a cargo de la dirección de cada concierto. Pero antes, conversó con Zonda Diario.

“Dirigir la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan es un reto y un motivo de gran ilusión, dado que es una orquesta con gran tradición y la posibilidad de tocar en espacios para hacer música de primer orden mundial. Es muy estimulante y un gran placer poder trabajar con esta orquesta”, dijo.

“Mis primeras impresiones con la orquesta han sido muy buenas, tuve la posibilidad de trabajar con ella hace algunos años y reencontrarnos con muchos de los músicos que había en aquel entonces y con otras caras renovadas, me permite ver que la orquesta está muy ilusionada en hacer un buen trabajo para ponernos al servicio de toda nuestra comunidad”, agregó.

“Es cierto que la pandemia nos ha provocado períodos de irregularidad en el trabajo, de imposibilidad de seguir de manera continuada ensayando y haciendo conciertos pero ahora se trata de conseguir regularidad que tan necesaria es para el buen trabajo de la orquesta y que la población recupere la posibilidad habitual de disfrutar de ella”.

“Para mí ha sido una gran sorpresa reencontrarme con la ciudad de San Juan después de tantos años y ver los grandes pasos adelante: la aparición del Teatro del Bicentenario, la modernización, la conexión del Auditorio con la ciudad a través de zonas vedes. Es una ciudad que está manifestando con hechos su compromiso con la cultura, su vocación de convertirse en un polo artístico”, destacó el director.

También se refiririó a aspectos positivos de la pandemia. “Ha provocado en todo el mundo serias dificultades para seguir con las sinergias habituales en las industrias culturales, pero eso no quiere decir que no haya sido positivo para algunas cosas: nos ha obligado a reinventarnos, a replantearnos los formatos de concierto, ha planteado temas de cómo conectar con nuestro público. Nos ha permitido explorar otros campos que permitirán nuevas vías de conexión con otros públicos que de otra manera no tendríamos en la sala, por lo tanto hay que saber aprender de lo bueno y apartarnos de todas las dificultades para poder volver a la normalidad”.

Y finalizó: “Son múltiples las direcciones en las que queremos enfocar la orquesta. La idea primordial es que la orquesta es de todos, pensada para ponerla a disposición de la comunidad”.

Sobre Alfons Reverté Casas

Nacido en Barcelona en el seno de una familia de músicos se tituló en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona en las especialidades de Clarinete, Solfeo, Harmonía, Composición, Instrumentación y Dirección de Orquesta. Paralelamente, cursó estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona y amplió estudios de dirección de orquesta en Inglaterra.

Como clarinetista fue miembro de la Orquestra Sinfónica Nacional de Catalunya-OBC desde el año 1986 así como también de numerosos grupos de cámara. Fruto de una primera gira, invitado por diversas orquestas argentinas fue invitado, nuevamente, a este país en diversas ocasiones. También a dirigir con frecuencia en Francia, Alemania, Suecia, Bulgaria, Polonia, Austria e Italia, Córdoba, de Pamplona, entre otras.