La oposición logró el quórum y se debate la Boleta Única de Papel. Sumó 129 diputados, el mínimo para poder sesionar. El Frente de Todos rechaza el proyecto. Se espera un largo debate y una votación cercana a la medianoche.



La coalición de bloques opositores logró hoy alcanzar el quórum necesario con 129 votos -el mínimo- para dar inicio al debate por la Boleta Única de Papel en la Cámara de Diputados. El Frente de Todos rechaza la iniciativa pero, si no ocurre ningún imprevisto durante la sesión, la oposición podrá darle media sanción al proyecto.

El salteño Miguel Nanni fue el primero en tomar la palabra por ser autor del proyecto. El diputado radical destacó que en las últimas elecciones con boleta partidarias “se desperdiciaron el 95%”. En la misma línea, Florencio Randazzo señaló que “si bien el sistema electoral es fiable, no hay ninguna duda, no es menos cierto que hay robo de boletas, fiscales pagos, y que las las estructuras de quienes son gobierno tiene ventaja”.

El oficialista Hernán Pérez Araujo denunció que la reforma electoral “viene saliendo con fórceps, no es natural, porque no hay un consenso como el que se viene manifestando”. En ese sentido, convocó a la oposición a trabajar “en una agenda de consenso en serio, no de 131″ y a “ocuparse de los temas que verdaderamente aquejan a la sociedad argentina”.

La sesión especial estaba convocada para hoy a las 10, pero la oposición pidió ayer postergar cuatro horas el debate “en virtud de las cancelaciones de numerosos vuelos por las inclemencias climáticas de público conocimiento”. Como no había margen para ausencias, buscaban garantizar que los diputados que tuvieron demoras en los vuelos puedan llegar por vía terrestre desde sus provincias.