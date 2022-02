La oposición habla de “fractura expuesta” en el Frente de Todos. El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, consideró hoy que la renuncia de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque oficialista muestra que “hay una grave crisis política en el Frente de Todos”.

“Veníamos diciendo que había un silencio que aturdía de parte del kirchnerismo duro con respecto al acuerdo del Gobierno con el FMI. Hoy queda claro que hay una grave crisis interna dentro del Frente de Todos que parece ir ganando gravedad y volumen”, dijo Negri.

En declaraciones radiales, señaló que “es la primera vez que un presidente peronista pierde el control de los bloques parlamentarios”.

“Mañana martes, Alberto Fernández se va a Moscú a reunirse con Putin justo cuando hay una escalada con Ucrania que tiene al mundo en vilo y justo cuando una decena de procesados y condenados por corrupción del kirchnerismo marcharán para simbólicamente tomar por asalto a la Corte Suprema”, agregó Negri.

“Como oposición hemos querido colaborar, pero el ministro Guzmán ni siquiera nos quiso recibir. Nosotros no podemos palos en la rueda, esta crisis política es pura y exclusivamente responsabilidad del Frente de Todos y sus internas”, agregó el cordobés.

Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, consideró que la decisión de Negri es una “fractura expuesta”.

“Máximo Kirchner acaba de mostrar la fractura expuesta del FdT que vengo advirtiendo hace dos años. No tienen un programa común y solo se unieron para conquistar el poder. Esta falta de coincidencias, no han hecho más que generar incertidumbre desde que están en el gobierno”, afirmó el mendocino en su cuenta de la red social Twitter.

A su turno, el referente del Frente de Izquierda Néstor Pitrola afirmó que la situación le recuerda al ex vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez.

“La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del FdT recuerda a la del Chacho Álvarez: ´Renuncio pero no obstaculizo ni presiono al Presidente´. Solo confirma el carácter indefendible del pacto colonial. Nos movilizaremos con todo, más que nunca, para derrotarlo”, resaltó.