La oposición frenó la jubilación diferencial para los viñateros

El diputado nacional del Frente de Todos Francisco Guevara disparó contra los legisladores de Juntos por el Cambio que “por un capricho” no dieron quórum ayer en la sesión de la Cámara Baja Nacional.



El diputado nacional por San Juan del Frente de Todos, Francisco Guevara cuestionó a los diputados de Juntos por el Cambio por no haber dado quórum para la sesión que convocó el oficialismo en la Cámara baja, donde estaba prevista tratar el régimen previsional diferencial para viñteros, iniciativa del oficialismo y de especial importancia en SJ, la segunda provincia vitivinícola del país. Guevara, dijo a Zonda TV que “teníamos la sesión donde íbamos a poder brindar un acto de justicia a los trabajadores viñateros, con esta posibilidad que se puedan jubilar con 57 años de edad y 25 años de aportes, 5 menos de los que exige la ley, pero de repente nos encontramos en el recinto con la triste imagen de los legisladores de Juntos por el Cambio que no bajaron a dar quórum.

Agregó que “esto generó la pena, la tristeza, pero también en los trabajadores viñateros”, comentando que “justamente me habían acompañado a Buenos Aires representantes de FOEVA, la federación de trabajadores viñateros que iban a ingresar al recinto y al momento de la sanción de la ley, iba a estar acompañando”.

El legislador oficialista, indicó que, en cambio, los viñateros “se llevaron ellos también la mala noticia y con la sorpresa que los legisladores de Juntos por el Cambio no bajaron a dar quórum y no pudimos afrontar aquí la sesión”.

Guevara agregó que también era una pena “porque hoy volvían las sesiones presenciales en su totalidad, después de un año y medio sesionando de manera virtual y justo hoy que volvíamos a la presencialidad, no bajaron a trabajar los legisladores de Cambiemos”.

Para el diputado sanjuanino, la decisión de la oposición obedece a “un capricho político, nada más de no querer dar quórum para que no podamos sacar leyes como esta, para trabajadores viñateros, para un etiquetado frontal”.

Recordó que “los legisladores de Cambiemos estuvieron diciendo durante toda la pandemia que las sesiones debían ser presenciales, que teníamos que dejar el tema de la virtualidad y ahora que estamos todos vacunados, que la condición sanitaria mejoró, no bajan a sesionar”.

El diputado oficialista dijo que a partir de ahora “tendremos que seguir trabajando y convocar a una sesión” para tratar esta iniciativa que “interesa a los sanjuaninos y es un pedido del gobernador que lo gestionemos para que sea aprobado por ley y que casi 3000 trabajadores viñateros puedan jubilarse”.

Guevara invitó a los legisladores sanjuaninos de la oposición que baje a sesionar para aprobar este proyecto de ley que tiene un singular importancia para los sanjuaninos y apeló a que los dos diputados de Juntos por el Cambio de nuestra provincia “tengan la madurez necesaria para sancionar esta ley” que apunta a mejorar la calidad de vida de los viñateros.

El proyecto tiene media sanción que viene del Senado y que Diputados intentará aprobar y convertir en ley en una próxima sesión, esta iniciativa impulsada por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT).