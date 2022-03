La oposición de SJ aún no define su posición. El ministro de Economía, Martín Guzmán, asistirá hoy a la Cámara de Diputados junto a la plana mayor de esa cartera para exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el proyecto de acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reprogramar los pagos del préstamo contraído por el exmandatario Mauricio Macri.

En ese marco, los legisladores sanjuaninos de la oposición aún no han definido su postura, si apoyarán o no el acuerdo con el FMI.

El diputado nacional por Producción y Trabajo, Marcelo Orrego aseguró a Zonda Diario que todavía no conocen la letra chica del proyecto, por lo que esperan el informe del ministro de Economía para saber cuales son los alcances. Recién ahí se iniciarán los plenarios y posteriormente se reunirá el interbloque de Juntos por el Cambio para debatir que posición toma sobre el tema.

En el mismo sentido se expresó Susana Laciar, del mismo espacio. La legisladora indicó que entre hoy y mañana el proyecto será expuesto en comisiones y el miércoles lo estarían dictaminando los integrantes de las comisiones.

El cronograma de trabajo acordado entre el Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC) y los interbloques Federal y Provincias Unidas estableció que el martes asistirán representantes sindicales y empresarios y que el miércoles se dará el debate interno en esas comisiones.

El objetivo del oficialismo es firmar dictamen ese mismo miércoles, para que el proyecto pueda ser tratado por el plenario de la Cámara baja en una sesión especial que se solicitaría para el jueves o, a más tardar, el viernes.