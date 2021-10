La OMS advirtió sobre el aumento de casos en Europa

En el Reino Unido, Rusia y Turquía se registraron los incrementos de casos más preocupantes de la región con más de 1,3 millones de infectados en una semana.

Aunque las campañas de vacunación contra el coronavirus alrededor del mundo estén avanzando a un acelerado ritmo, es un hecho que la pandemia aún no finalizó. De hecho, recientes informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) evidenciaron un importante incremento de casos de Covid-19 en Europa, en el marco del informe semanal que realiza la entidad sobre la crisis sanitaria.

Más de 2,7 millones de nuevos contagios y 46.000 muertes arrojó el último análisis de la Organización alrededor del mundo. Aunque otros territorios continúan en una firma baja, como África y el Pacífico Occidental; Medio Oriente y América no presentan drásticos cambios en sus números. No obstante, la mayor preocupación está en el Viejo Continente, el cual registró su tercera semana consecutiva de suba de casos.

La OMS evidenció un aumento de casos a tal nivel en que se transformó en la única región en registrar un alza tan prolongada en el último tiempo. El informe apunta una suba del 7% de infectados, lo que equivale a 1,3 millones de personas durante la semana pasada. Entre las naciones más afectadas se encuentran el Reino Unido, Rusia y Turquía.

Gran Bretaña acumuló una cifra similar a la de julio de este año, lo que motivó la reacción del jefe del Servicio Nacional de Salud británico. La autoridad exigió que el Gobierno establezca protocolos sanitarios más severos y que acelera la vacunación en los menores de edad.

No obstante, el caso más preocupante está en Rusia, donde día a día se supera el récord de casos. A su vez, recientemente alcanzó la trágica cifra de 225.000 fallecidos por el virus, colocándolo como el país con mayor número de muertes en el continente.

Uno podría pensar que este número sería incompatible con un país responsable de una vacuna de distribución global. Sin embargo, la vacunación en el territorio apenas alcanzó al 32% de la población en la actualidad.

