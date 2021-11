La ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en la obsesión por la comida sana. Las personas que sufren esta patología se sienten obligadas a seguir una dieta restrictiva que, según los casos, puede excluir la carne, las grasas, los alimentos sin etiquetado ecológico, los aditivos, entre otros.

La persona con ortorexia no sustituye los alimentos que rechaza por otros que puedan aportarle los mismos complementos nutricionales.

Esto se traduce en anemia, carencias vitamínicas o de oligoelementos y falta de energía.

Suele manifestarse en personas con comportamientos obsesivos y muy perfeccionistas.

Este último rasgo es compartido con personas que sufren anorexia, bulimia u otros trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y, de hecho, en algunos casos la ortorexia forma parte de la sintomatología restrictiva de esas patologías.

Como todo TCA, debe abordarse de forma interdisciplinaria con un equipo de profesionales especializados, médicos, psicólogos, nutricionistas, a fin de lograr cambios profundos en la conducta que puedan ser sostenidos en el tiempo.

Como todo TCA, debe abordarse de forma interdisciplinaria con un equipo de profesionales especializados, médicos, psicólogos, nutricionistas, a fin de lograr cambios profundos en la conducta que puedan ser sostenidos en el tiempo.

CLAVES SOBRE ORTOREXIA

1. Este trastorno de la conducta alimentaria, puede producir anemia, carencia de vitaminas o de oligoelementos y falta de energía.

2. Debe abordarse en forma interdisciplinaria, con un equipo de profesionales especializados, médicos, psicólogos y nutricionistas.

SIGNOS DE UNA CONDUCTA ADICTIVA POR COMER SANO

La ortorexia revela una serie de signos que podrían indicar la presencia de este trastorno:

– Una comprobación compulsiva de listas de ingredientes y etiquetas nutricionales.

– Hay un aumento de la preocupación por la salubridad de los ingredientes.

– Eliminas un número cada vez mayor de grupos de alimentos (todo el azúcar, todos los carbohidratos, todos los lácteos, toda la carne, todos los productos animales)

– Hay una incapacidad para comer algo que no sea un grupo reducido de alimentos que se consideran “saludables” o “puros”

– Un interés inusual por lo que hay de saludable en lo que comen los demás.

– Pasas horas programando qué comerás en los siguientes días.

– Muestras altos niveles de angustia cuando los alimentos “seguros” o “saludables” no están disponibles

– Muestras un seguimiento obsesivo de blogs de comida y “estilo de vida saludable” en Twitter e Instagram

– Las preocupaciones sobre la imagen corporal pueden estar presentes o no